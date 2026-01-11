Sinner e Alcaraz arrivano a Melbourne: “Un bene avere campioni con personalità diverse”

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono atterrati insieme a Melbourne, dove domenica 18 gennaio incominceranno gli Australian Open, primo Slam della nuova annata agonistica. I due giocatori hanno preso insieme l’aereo da Seoul, capitale della Corea del Sud dove hanno dato vita all’esibizione vinta dallo spagnolo nella giornata di sabato con il punteggio di 7-5, 7-6.

Prima dell’esordio nel torneo più importante di inizio anno, il numero 2 del mondo e il numero 1 del ranking ATP saranno impegnati al One Point Slam (mercoledì 14 gennaio) e a un incontro di esibizione a testa (l’azzurro incrocerà il canadese Felix Auger-Aliassime nella giornata di venerdì). Jannik Sinner si presenterà all’appunto per difendere il trofeo conquistato nelle ultime due edizione, mentre Carlos Alcaraz proverà ad alzare al cielo l’unico Slam che manca alla sua bacheca.

Il nostro portacolori, che insegue il terzo sigillo di fila a Melbourne (impresa riuscita solo a Jack Crawford, Roy Emerson e Novak Djokovic), ha rilasciato una breve dichiarazione a Tennis Australian in aeroporto: “Bello avere entrambi i team sullo stesso aereo anche se abbiamo dormito quasi tutto il tempo. Io e Carlos abbiamo modi differenti di vedere il gioco, penso sia buono per lo sport che ci siano campioni con personalità e stili diversi“.

L’iberico, alla prima stagione senza il tecnico Juan Carlos Ferrero, ha replicato: “Io e Jannik ci spingiamo sempre a migliorare, a dare il 100%. Siamo qui per provare a vincere il titolo e iniziare al meglio la stagione“.