Puppo secco: “Non vorrei più vedere esibizioni Sinner-Alcaraz come a Seul. Jannik ha trovato il modo di farlo vincere”

Prima puntata del 2026 di TennisMania, approfondimento dedicato al tennis sul canale Youtube di OA Sport. Dario Puppo, giornalista e telecronista di Eurosport, ha spaziato su vari argomenti. “Voglio però fare una premessa: bisogna dire le cose come stanno. L’esibizione tra Sinner e Alcaraz a Seul è la più pura esibizione possibile“, le parole di Puppo rispetto al match andato in scena in Corea del Sud tra il n.2 e n.1 del mondo.

“Io non vorrei più vederne tra questi due di match del genere finché la loro vicenda sportiva non sarà più matura. Ho guardato qualche game e, quando ho notato che Sinner appoggiava un punto nei pressi della rete invece di chiuderlo, per me lì l’interesse è completamente scemato. C’è stato anche il coinvolgimento di uno spettatore in prima fila. Va bene, ma queste sono esibizioni che Federer e Nadal, nella stessa situazione, non avrebbero mai fatto. Non si fa. Forse sono un po’ estremo, capisco che per il pubblico coreano sia stato qualcosa di straordinario, anche perché è stato fatto per i soldi guadagnati, ma io la vedo in questo modo“, ha osservato.

Si è poi parlato di Lorenzo Musetti, che grazie al raggiungimento della finale a Hong Kong, sarà dal prossimo lunedì n.5 del mondo. Un dato incredibile per il tennis italiano, considerando la presenza di due tennisti in top-5: “Musetti mi ha colpito per le accelerazioni di rovescio, cercando di anticipare senza dare la sensazione di doverci pensare. L’aspetto più rilevante è come ha gestito la partita: Rublev era avanti nei primi due set, ma poi Lorenzo ha fatto la differenza. Questo è molto significativo. Il russo, comunque, l’ho visto meglio. Fisicamente è quasi sempre superiore ai suoi avversari. Musetti ha grandi qualità fisiche, oltre ai colpi e al talento“.

Digressione poi su un’altra esibizione che ha fatto discutere, ovvero il confronto della Battaglia dei Sessi tra la n.1 del ranking, Aryna Sabalenka, e l’australiano Nick Kyrgios: “È stata la “Battaglia dei Fessi”. Spero non si riproponga più, perché solo a pensarci mi viene la nausea. Quella tra Sinner e Alcaraz è un’esibizione pura; quell’altra cosa non è niente. Sono state un obbrobrio anche le dichiarazioni di Sabalenka, che ha detto che questo match ha creato un’attenzione simile a una finale di un torneo del Grande Slam“, l’idea di Puppo.

Altro argomento è stato quello della polemica tra l’ex tennista francese Jo Wilfried Tsonga e il tecnico transalpino Patrick Mouratoglou: “Credo che il confronto tra loro sia stato imbarazzante. Il tennista penso abbia impostato il discorso in maniera sbagliata, cioè parlare del fatto che Sinner e Alcaraz vincano tanto perché non hanno rivali all’altezza. La risposta di Mouratoglou però non mi è piaciuta, quando ha definito Tsonga uno che ha fatto solo una grande stagione“.

A proposito della rivalità tra l’altoatesino e lo spagnolo: “Sinner ha trovato il modo perfetto per far vincere Alcaraz a Seul. Non sto dicendo che abbia perso di proposito, ma questo risultato è arrivato in un momento particolare della stagione. In questa fase, per me, è un po’ Alcaraz a inseguire Sinner. Analizzando i risultati, Jannik ha avuto conferme importanti dopo il ko di New York, viste le sue prestazioni a Riad e a Torino. Prendendo in considerazione le sue 14 sconfitte dal successo di Pechino 2023, in 10 casi non era al meglio. Succede anche agli altri, certo, ma Alcaraz è stato bravo – e anche fortunato – a stare quasi sempre bene contro di lui negli scontri diretti. Se Sinner sistema recupero, prevenzione e problemi di salute, Carlitos avrà una bella gatta da pelare“.

A chiudere, una considerazione su Novak Djokovic, che recentemente ha deciso di lasciare la PTPA, ovvero l’associazione dei giocatori che aveva contribuito a creare: “Djokovic si sta togliendo diverse distrazioni. Attenzione agli Australian Open, perché può rompere le scatole, soprattutto ad Alcaraz, visto quanto accaduto nel 2025. Ha in testa solo il tennis“.