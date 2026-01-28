Sinner-Djokovic si vedrà in tv in chiaro! Definito il canale: non era obbligatorio per legge, ma…

Le semifinali dei tornei del Grand Slam non fanno parte, almeno per il momento, della lista delle manifestazioni che dovranno essere trasmesse in chiaro per legge: l’elenco dell’AGCOM, che comprende gli eventi di rilevanza nazionale, si è ampliato ulteriormente, ma con un distinguo.

Fino alla scorsa stagione, per quanto concerne il tennis, l’elenco di eventi da trasmettere in chiaro comprendeva, in caso di presenza di atleti italiani, la semifinale e la finale della Coppa Davis, della Billie Jean King Cup e degli Internazionali d’Italia.

A questi eventi sono stati affiancati anche semifinale e finale della United Cup, dei 4 tornei del Grand Slam, dei tornei di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, delle ATP Finals e delle WTA Finals, ma il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere.

Gli Australian Open saranno sempre su Discovery Plus fino al 2031, dunque non vige l’obbligo per legge di trasmettere già nel 2026 l’evento in diretta in chiaro, ma il broadcast detentore dei diritti aveva già deciso rendere fruibili questi match così importanti per un pubblico più ampio, mandandoli in diretta su Nove.

La diretta tv del match delle semifinali tra Sinner e Djokovic degli Australian Open 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro su Nove, mentre la diretta streaming sarà disponibile in streaming gratuito su nove.tv ed in abbonamento su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Venerdì 30 gennaio

Rod Laver Arena

Semifinali singolare maschile

Jannik Sinner (Italia, 2) – Novak Djokovic (Serbia, 4)

Possibili slot orari:

Sessione diurna – Non prima delle 4.30 ora italiana

Sessione serale – Non prima delle 9.30 ora italiana

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Nove.

Diretta streaming: in chiaro su nove.tv, in abbonamento su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.