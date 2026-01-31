Simone Bertelli sale di colpi a Caen ed eguaglia un record di Gibilisco. Gran progresso di Majori nei 3000

Va in archivio un sabato con tanti azzurri impegnati in giro per l’Italia e per l’Europa nella prima fase di una stagione invernale che culminerà con i Mondiali indoor di Torun previsti dal 20 al 22 marzo. Le notizie principali di giornata riguardano il triplice record nazionale sul miglio a Padova di Pietro Arese, Simone Valduga e Alessandro Casoni, il problema fisico di Filippo Tortu al rientro sui 60 metri in quel di Magglingen e la vittoria di Zane Weir nel peso sulla pedana di Nordhausen alla prima uscita del 2026.

Facendo una panoramica degli altri meeting odierni spicca poi la convincente prestazione del giovane astista Simone Bertelli, che ha chiuso in quarta posizione a Caen con 5.62 al primo tentativo (misura superata con buon margine). Il campione europeo U23 in carica firma così il miglior salto italiano indoor della storia per la categoria promesse, eguagliando quanto fatto da Giuseppe Gibilisco il 6 febbraio del 2000 a Colonia. Il ventunenne torinese, dopo aver passato i 5.67, è andato a caccia del primato personale assoluto (5.70 all’aperto) commettendo tre errori a 5.72 ma incrementando comunque di due centimetri lo stagionale dopo il 5.60 di una settimana fa a Bordeaux.

Segnali incoraggianti anche nel mezzofondo per Micol Majori, che centra una bella vittoria nei 3000 a Valencia in 8:51.50 davanti alla keniana Alice Chemtai abbassando di quasi tre secondi il personale all’aperto (il suo PB indoor era addirittura superiore ai 9 minuti) e balzando al settimo posto nelle liste italiane di tutti i tempi in sala. Da registrare inoltre il 2.18 di Manuel Lando nell’alto a Gorzow, il 13.30 di Ottavia Cestonaro nel triplo ad Ancona e la vittoria dell’altista Idea Pieroni con 1.86 nel meeting internazionale di Lucca.