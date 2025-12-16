I primi convocati dell’Italia per Milano Cortina 2026: i selezionati dello short track, Fontana e Sighel i fari

Mancano meno di due mesi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che inizieranno ufficialmente venerdì 6 febbraio con la Cerimonia d’Apertura in programma allo Stadio San Siro e nella Piazza della località dolomitica. Nel frattempo si conoscono i primi convocati dell’Italia per la rassegna a cinque cerchi che si disputerà alle nostre latitudini: i nominativi arrivano dallo short track, con dieci atleti selezionati (cinque uomini e cinque donne) dall’high performance director Kenan Gouadec, affiancato dall’head coach Mengyao Qi, dai tecnici Derrick Campbell e Nicola Rodigari.

Spicca chiaramente la presenza di Arianna Fontana, l’azzurra più medagliata di sempre alle Olimpiadi Invernali e che avrà l’onore di essere portabandiera per la seconda volta consecutiva. La Campionessa Olimpica dei 500 metri sarà il faro del settore femminile, ma attenzione anche alle eccellenti doti di atlete di rilievo internazionali come Elisa Confortola, Martina Valcepina, Arianna Sighel e Chiara Betti. Le ambizioni in staffetta sono decisamente concrete, ma non sarà della partita Gloria Ioriatti, che ricoprirà solo il ruolo di riserva.

Sul fronte maschile, invece, riflettori puntati su Pietro Sighel, fiore all’occhiello dell’intero movimento e desideroso di fare saltare il banco di fronte al proprio pubblico. Scenderanno sul ghiaccio anche Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Luca Spechenhauser, pronti a dire la loro anche in un’ambiziosa staffetta. Le riserve saranno Mattia Antonioli e Alessandro Loreggia. Ricordiamo che l’Italia potrà schierare il contingente massimo di tre atleti in ciascuna gara individuale (500, 1000 e 1500 metri) e sarà presente con le tre staffette.

L’High Perfromance Director Kenan Gouadec ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Guardiamo con grande fiducia a queste Olimpiadi perché siamo convinti di avere a disposizione una squadra forte, unita e motivata, che può contare su un giusto mix di gioventù ed esperienza. Come testimoniato dai risultati ottenuti nel World Tour, il livello del gruppo è decisamente alto. Abbiamo perciò dovuto effettuare scelte assai sofferte. Nel corso dell’ultima settimana, insieme all’intero staff tecnico, abbiamo analizzato a fondo tutti i dati e i video a disposizione, ripassando in rassegna tutti i risultati di questa così come della scorsa stagione, in modo da selezionare quella che a nostro avviso è la squadra migliore. Ora non ci resta che lavorare con lo sguardo fisso al nostro grande obiettivo“.

CONVOCATI ITALIA SHORT TRACK OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

UOMINI: Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser. Riserve: Mattia Antonioli, Alessandro Loreggia.

DONNE: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel, Martina Valcepina. Riserva: Gloria Ioriatti.