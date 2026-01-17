Sci di fondoSport Invernali
Sci di fondo, otto azzurri superano le qualificazioni della sprint tl di Oberhof
Sono ben otto gli azzurri che superano le qualificazioni della sprint in tecnica libera di Oberhof, in Germania, sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: gli italiani saranno protagonisti nei quarti di finale con 5 uomini e 3 donne.
Nel settore maschile, nonostante l’assenza del dominatore Johannes Hoesflot Klaebo, chiude al comando l’altro norvegese Lars Heggen con il tempo di 2’24″40, davanti allo svizzero Roman Alder, secondo a 0″19, ed allo svedese George Ersson, terzo a 1″21. Quarta piazza per Federico Pellegrino, staccato di 1″62, ma in casa Italia avanzano anche Martino Carollo, 19° a 3″49, Michael Hellweger, 21° a 3″64, Davide Graz, 23° a 3″76, e Simone Mocellini, 29° a 4″60. Non ce la fa Elia Barp, 41° a 6″35.
Nel comparto femminile tripletta svedese con Jonna Sundling dominante in 2’38″85, davanti alle connazionali Moa Lundgren, seconda a 3″36, e Maja Dahlqvist, terza a 4″40. Tra le azzurre passano il turno Iris De Martin Pinter, 12ma a 8″39, Federica Cassol, 23ma a 11″22, e Nicole Monsorno, 27ma a 11″84. Eliminate Nadine Laurent, 33ma a 14″02, e Caterina Ganz, 40ma a 16″88.