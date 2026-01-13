Sci alpino, Shiffrin e Rast al duello nella notturna di Flachau. L’Italia spera in Della Mea e osserva D’Antonio

Si accendono i riflettori nuovamente sul duello spettacolare tra Mikaela Shiffrin e Camille Rast. L’americana e la svizzera sono sicuramente le più attese nello slalom in notturna di questa sera a Flachau. Nelle ultime due gare tra i rapid gates si sono divise la posta, con il successo di Shiffrin a Semmering in rimonta e con Rast che ha risposto a Kranjska Gora, mettendo fine all’imbattibilità stagionale in slalom della statunitense. Inoltre proprio a Flachau sono state le ultime due vincitrici, con il successo dell’americana nel 2024 e dell’elvetica l’anno scorso.

Shiffrin e Rast da una parte e dall’altra il resto del mondo. Questa è la sensazione che hanno dato gli ultimi slalom. Chi sembra avere la qualità ed il talento per stare vicino alle due rivali è sicuramente Lara Colturi, ma l’italiana che corre per l’Albania è reduce da due uscite negli ultimi tre slalom e dunque può aver perso un po’ delle certezze di inizio stagione.

Tante le possibili pretendenti al podio, partendo dalla svizzera Wendy Holdener, ma attenzione particolare sulla padrona di casa Katharina Truppe, che potrebbe esaltarsi con il sempre tanto pubblico presente. In questo gruppone ci vanno anche le tedesche Lena Duerr ed Emma Aicher, ma anche l’americana Paula Moltzan e pure la lettone Dzenifera Germane, che è in grande crescita e potrebbe anche andare a caccia del grandissimo risultato.

In casa Italia si spera nell’ennesima conferma di Lara Della Mea, che ha trovato una continuità importante nella Top-10 ed è pronta a salire ulteriormente di un gradino, magari provando ad inserirsi nella lotta per il podio. Si attendono poi ulteriori segnali positivi da Martina Peterlini dopo il bel decimo posto a Kranjska Gora. Curiosità poi ovviamente per la giovanissima Giada D’Antonio, reduce da una sfortunata trasferta americana nel circuito Nor-Am e che vuole provare a raggiungere la sua prima qualificazione alla seconda manche in Coppa del Mondo.