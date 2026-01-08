Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali

Sci alpino, prima prova di discesa femminile a rischio a Zauchensee: cosa è successo sulle nevi austriache

Pubblicato

2 minuti fa

il

Per approfondire:
Sofia Goggia
Goggia / LaPresse

AGGIORNAMENTO ORE 11.50

La partenza della prima prova cronometrata è stata confermata alle ore 12.30. La partenza sarà abbassata allo start del superG a causa del vento e della nebbia.

Tutto è pronto a Zauchensee, in Austria, teatro della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, anche se l’attesa resta protagonista. Nella giornata odierna è in programma la prima prova cronometrata di discesa, in vista delle gare del 10 e 11 gennaio sulla Kälberloch, che ospiterà una discesa libera e un superG. Il via del training era inizialmente fissato per le 11:30.

Ci si esprime in questo modo, considerato che le condizioni meteo non sembrano favorire lo svolgimento della sessione. Come comunicato dalla FISI, la partenza della prova è stata posticipata alle 12:30, con start abbassato a quello del supergigante (hot air), a causa di vento e nebbia che al momento non garantiscono i necessari standard di sicurezza per le atlete.

Resta ora da capire se la situazione evolverà in modo favorevole o se gli organizzatori opteranno per la cancellazione della prova odierna, rimandando tutto a domani, quando è previsto il secondo training alle 11:30.

In quest’ultimo caso, il tempo a disposizione per prendere confidenza con il tracciato e con il fondo neve si ridurrebbe sensibilmente, rendendo il lavoro delle sciatrici più complesso. Non resta che attendere gli sviluppi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità