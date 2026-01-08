Sci alpino, prima prova di discesa femminile a rischio a Zauchensee: cosa è successo sulle nevi austriache

AGGIORNAMENTO ORE 11.50

La partenza della prima prova cronometrata è stata confermata alle ore 12.30. La partenza sarà abbassata allo start del superG a causa del vento e della nebbia.

Tutto è pronto a Zauchensee, in Austria, teatro della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, anche se l’attesa resta protagonista. Nella giornata odierna è in programma la prima prova cronometrata di discesa, in vista delle gare del 10 e 11 gennaio sulla Kälberloch, che ospiterà una discesa libera e un superG. Il via del training era inizialmente fissato per le 11:30.

Ci si esprime in questo modo, considerato che le condizioni meteo non sembrano favorire lo svolgimento della sessione. Come comunicato dalla FISI, la partenza della prova è stata posticipata alle 12:30, con start abbassato a quello del supergigante (hot air), a causa di vento e nebbia che al momento non garantiscono i necessari standard di sicurezza per le atlete.

Resta ora da capire se la situazione evolverà in modo favorevole o se gli organizzatori opteranno per la cancellazione della prova odierna, rimandando tutto a domani, quando è previsto il secondo training alle 11:30.

In quest’ultimo caso, il tempo a disposizione per prendere confidenza con il tracciato e con il fondo neve si ridurrebbe sensibilmente, rendendo il lavoro delle sciatrici più complesso. Non resta che attendere gli sviluppi.