Sci alpino, a Schladming tocca allo slalom. Lotta aperta per la vittoria, Vinatzer prova ad uscire dalla crisi

La due giorni di Schladming si chiude oggi con lo slalom in notturna dopo lo spettacolare gigante andato in scena ieri sulla Planai. Anche in questo evento tra i rapid gates ci sarà la consueta incertezza sul possibile vincitore: finora sono stati sette gli atleti diversi ad essere saliti sul gradino più alto del podio in otto gare, con il solo Atle Lie McGrath capace di ripetersi due volte. Un dato che certifica l’equilibrio estremo della disciplina.

Fari puntati anche sulla lotta per la classifica di specialità, che vede al momento al comando il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che è tornato a vestire il pettorale rosso dopo l’ultima gara di Kitbuehel. Alle spalle dello sciatore sudamericano c’è grande bagarre con i francesi Clement Noel e Paco Rassat e con i norvegesi McGrath e Timon Haugan, che ha trionfato l’anno scorso.

Dopo la vittoria in gigante di ieri, Loic Meillard va a caccia della doppietta, cercando la vittoria in slalom. L’elvetico sta attraversando un ottimo momento di forma ed una vittoria lo potrebbe anche rilanciare in classifica di slalom. Fari puntati anche sul padrone di casa Manuel Feller, reduce dal trionfo di Kitzbühel e determinato a concedere il bis davanti ai propri tifosi.

In casa Italia, continua il periodo complicato di Alex Vinatzer, uscito anche nel gigante di ieri e ancora a secco di risultati convincenti in questo avvio di 2026. Per l’azzurro diventa fondamentale una scossa in vista dell’appuntamento olimpico tra qualche giorno. Il migliore degli azzurri qualche giorno fa è stato Tommaso Sala, che va ancora alla ricerca di un piazzamento che possa ridargli fiducia e continuità.