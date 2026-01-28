Seguici su
Sci AlpinoSport Invernali

Pagelle slalom Schladming 2026: bentornato Kristoffersen! Noel risale, Vinatzer e Sala buone seconde manche

Pubblicato

1 minuto fa

il

Henrik Kristoffersen
Henrik Kristoffersen / LaPresse

PAGELLE SLALOM SCHLADMING

Giovedì 29 gennaio 2026

HENRIK KRISTOFFERSEN 9.5: il Re di Schladming! Una vittoria che il norvegese voleva e sente tanto. Lacrime al traguardo. Una liberazione. Non vinceva da quasi un anno. Lo fa su uno dei palcoscenici più iconici dello slalom: la Planai. Dopo una prima manche già di buon livello, nella seconda riesce a rispondere a quella stellare di Clement Noel e va a prendersi un successo di importanza capitale per lui, per il presente e per il futuro.

ATLE LIE McGRATH 8: ancora un podio, ancora un secondo posto per il norvegese che, tuttavia, non può certo essere soddisfatto al 100%. Sognava la vittoria sulla Planai, la voleva. Era al comando fino a metà gara ma nella seconda manche non è in grado di opporsi alla straordinaria prova di Kristoffersen. Ad ogni modo si presenta a Milano Cortina come uno dei grandi favoriti per il podio olimpico tra i rapid gates.

CLEMENT NOEL 7.5: prosegue nella sua annata di alti e bassi. Prosegue con manche da alti e bassi. Centra un terzo posto davvero importante per la sua annata, non tanto per il risultato in sé ma per come è arrivata. Certo, non sarà la vittoria di Madonna di Campiglio, ma il francese ha disputato una seconda manche “da Clement Noel”. Efficace, velocissimo, leggero, impeccabile. Bentornato Clement!

LUCAS PINHEIRO BRAATHEN 6: sognava il podio, lo manca per una sola posizione ma con un distacco di ben 99 centesimi rispetto a Clement Noel. Disputa una seconda manche troppo controllata e ragionata. Non da lui. Non quello che doveva fare. Continua a galleggiare in quelle posizioni. Gli manca sempre la zampata giusta.

FABIO GSTREIN 6.5: l’austriaco è il migliore dei suoi e sfrutta una ottima seconda manche per risalire ben 5 posizioni e chiudere quinto. Si ferma a 22 centesimi da Pinheiro Braathen ma, soprattutto, si prepara per i Giochi Olimpici con una prestazione davvero convincente.

TIMON HAUGAN 5.5: un sesto posto non è certo un risultato disastroso ma ci aveva abituato troppo bene in questa annata. Nono a metà gara, rimonta 3 posizioni più per demeriti altrui.

ALEX VINATZER 6.5: a proposito di rimonte… l’azzurro passa dalla 16a alla settima posizione, con una seconda manche che lo vede risalire ben 9 gradini. L’altoatesino prosegue nella sua annata dando la sensazione di essere sempre pronto a spaccare il mondo. Per ora non gli è riuscito. Ce la farà sotto i Cinque Cerchi?

TOMMASO SALA 6: manca la top10 per un soffio (15 centesimi rispetto a MANUEL FELLER, voto 5.5) ma nella seconda manche recupera 4 posizioni. Quest’anno spesso ha mancato le occasioni giuste. A Schladming non ha affatto deluso.

LOIC MEILLARD 5: dalla vittoria di ieri in gigante alla delusione odierna. Esce di scena nella seconda manche dopo aver chiuso al terzo posto a metà gara. Lo svizzero comunque sta attraversando un momento di ottima forma e lo proverà a dimostrare anche a Milano Cortina.

PACO RASSAT 5: copia-incolla con Meillard. La sua uscita di scena nella second manche, però, è colpa davvero di un errore banale. Le sue due vittorie in stagione rimangono il fiore all’occhiello. Ora saprà tornare ai suoi livelli nel momento clou?

