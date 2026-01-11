Scherma, Torre si ferma ai piedi del podio a Tunisi. Vince il francese Patrice

Sventola la bandiera francese nel Grand Prix di sciabola maschile a Tunisi. Sebastien Patrice, infatti, sale sul gradino più alto del podio e conquista la prima vittoria della carriera nel circuito internazionale. Il francese ha sconfitto in finale l’ungherese Krisztian Rabb con il punteggio di 15-11.

Sul podio ci sale anche l’altro Patrice, infatti, Jean-Philippe è stato battuto in semifinale proprio da Rabb con un perentorio 15-6. Sempre al terzo posto ha concluso l’egiziano Ahmed Hesham, sconfitto dal vincitore di giornata con il punteggio di 15-10.

Il migliore degli azzurri è stato Pietro Torre, che si è fermato ad un passo dal podio ai quarti di finale. Il 23enne delle Fiamme Oro è stato sconfitto dall’egiziano Hesham per 15-11. In precedenza Torre aveva superato il russo Kostiukov (15-11), il coreano Oh Sanguk (15-12) e soprattutto il padrone di casa Ferjani all’ultima stoccata per 15-14.

Eliminazione agli ottavi di finale per Edoardo Cantini, che è stato sconfitto dal coreano Park Sangwon per 15-9. Ai sedicesimi invece si erano fermato Matteo Neri (15-12 contro Jean-Philippe Patrice), Dario Cavaliere (15-9 contro l’americano Colin Heathcock) ed Edoardo Reale, battuto anche lui da Park Sangwon all’ultima stoccata per 15-14. Fuori invece al primo assalto Marco Stigliano e Mattia Rea.