Scherma, sei sciabolatrici azzurre in tabellone a Salt Lake City

Si è alzato il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Salt Lake City. Una prima giornata dedicata alle qualificazioni femminili e sono sei le azzurre che hanno centrato l’accesso al tabellone principale, con la sola Michela Battiston che era già dentro grazie alla posizione nel ranking mondiale.

Dopo la fase a gironi si è qualificata Manuela Spica, che ha vinto cinque dei sei assalti disputati. Successivamente hanno centrato l’accesso al tabellone principale dagli assalti preliminari anche Eloisa Passaro, Chiara Mormile, Claudia Rotili e Mariella Viale.

Sono state eliminate invece Alessia Di Carlo, Vittoria Mocci, Rebecca Gargano, Carlotta Fusetti ed Elisabetta Borrelli. Purtroppo Michela Landi non ha potuto scendere in pedana dopo un infortunio patito dopo la fase a gironi.

Domani si terranno le qualificazioni maschili. Saranno ben dodici gli azzurri che cercheranno l’accesso al tabellone principale. Non sono presenti negli Stati Uniti sia Luca Curatoli sia Michele Gallo, rimasti in Italia per motivi precauzionali. Dunque nessun italiano è qualificato di diritto grazie al ranking.