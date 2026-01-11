Scherma, gli spadisti azzurri si arrendono solo alla Svizzera e sono secondi a Fujairah

Dopo il doppio secondo posto nelle due gare individuali di ieri con Alberta Santuccio e Matteo Galassi, l’Italia ne conquista un altro in quel di Fujairah nella tappa di Coppa del Mondo di spada. Questa volta è arrivato nella prova a squadre maschile con il quartetto azzurro composto da Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Gianpaolo Buzzacchino e Simone Mencarelli. L’Italia si è arresa in finale solamente alla Svizzera con il punteggio di 45-24 in una sfida dominata dagli elvetici.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per gli azzurri, che si sono trovati subito sotto complice il 6-0 subito da Galassi contro Malcotti. Anche gli altri compagni di squadra non sono mai riusciti a cambiare passo, con gli svizzeri che hanno allargato il divario assalto dopo assalto, arrivando anche sul +14 (29-15). Gli ultimi assalti sono stati di pura amministrazione per la Svizzera.

In semifinale l’Italia aveva sconfitto i sorprendenti Paesi Bassi per 34-32 dopo un sfida decisamente combattuta. Gli olandesi sono andati poi a prendersi un posto nel podio, andando a battere nella finalina per il terzo posto l’Ucraina con il punteggio di 42-40.

L’Italia aveva cominciato il suo cammino dai sedicesimi di finale, superando abbastanza agevolmente l’India per 45-28. Successivamente negli ottavi la vittoria contro Chinese Taipei per 45-29. Nei quarti poi un prestigioso successo contro la Francia, sconfitta al termine di una bellissima prestazione da parte degli azzurri per 45-38.