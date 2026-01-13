Snowboard: Bormolini, Messner e March in spolvero nelle qualificazioni del PSL di Bad Gastein. Sei italiani promossi

A Bad Gastein (Austria) sono andate in scena le qualificazioni del PSL valido per la Coppa del Mondo di snowboard: i migliori 16 atleti hanno staccato il biglietto per il tabellone a eliminazione diretta, in programma a partire dalle ore 18.45 (si incomincerà dai quarti di finale).

Quattro italiani sono riusciti a superare il taglio nella gara maschile e andranno a caccia del podio, per proseguire nel miglior modo possibile il cammino verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Maurizio Bormolini, che in stagione ha vinto il PGS di Mylin e ha portato a casa anche altri due terzi posti in gigante, ha terminato al secondo posto con un ritardo di 18 centesimi dal tedesco Stefan Baumeister.

Gabriel Messner, secondo nel PSL di Davos, è ottimo a 0.19 dal leader; Aaron March, reduce dalla mancata qualificazione nel PGS di Scuol e leader della classifica generale, occupa la quinta piazza a 0.46; Daniele Bagozza passa il taglio con il settimo crono (a 0.59 dal leader). In mezzo agli italiani troviamo gli austriaci Andreas Promegger (quarto a 0.39), Alexander Payer (sesto a 0.50), Christoph Karner (ottavo a 0.61) e Benjamin Karl (nono a 0.67). Edwin Coratti non ha portato a termine la seconda run, erano assenti Roland Fischnaller e Mirko Felicetti dopo la finale tutta italiana inscenata sabato nel PGS di Scuol.

Sul fronte femminile sono state promosse due azzurre: Lucia Dalmasso, in stagione capace di vincere il PGS di Mylin, ha chiuso in terza posizione con un distacco di 35 centesimi dall’olandese Michelle Dekker (1:03.70 il tempo complessivo nelle due run), capace di precedere di tre centesimi la svizzera Julie Zogg; Elisa Caffont, reduce dal secondo posto nel PGS di Scuol e un mese vittoriosa nello slalom di Davos, ha terminato in quinta piazza con un distacco di 0.73 dalla vetta, alle spalle della polacca Aleksandra Krol-Walas (quarta a 0.44).

L’austriaca Sabine Payer, leader della classifica generale con appena cinque punti di vantaggio nei confronti di Caffont, è riuscita a qualificarsi con il 14mo crono (a 2.46) e ai quarti di finale incrocerà la nostra Dalmasso, mentre la rivale di Caffont sarà la tedesca Mathilda Scheid. Elisa Fava è la prima delle escluse (17ma a 3.04, a 38 centesimi dall’ultima ammessa), spicca l’eliminazione di Jasmin Coratti (quarta nel PGS di Cortina d’Ampezzo, oggi 21m a 3.91). Out anche Sophie Rabanser (27ma a 7.12).