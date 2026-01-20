BasketSport in tv
Real Madrid-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming
Dopo la sconfitta interna contro la Stella Rossa, l’Olimpia Milano è pronta ora a vivere un impegnativa settimana di Eurolega, caratterizzata dal doppio impegno. Nel primo match in programma questa sera alle ore 20.45, i meneghini affronteranno in trasferta il Real Madrid, in una sfida carica di fascino. Il confronto, valevole per il 23esimo turno, offre la possibilità all’Olimpia di riagganciare il treno dei play-in.
La squadra di Peppe Poeta, dopo aver battuto Tortona in campionato, deve tornare necessariamente a vincere anche in Europa per cercare di risalire la china in classifica, dove occupa momentaneamente l’undicesima posizione (11 vittorie ed altrettante sconfitte). Serve una prestazione da grande squadra per battere gli spagnoli, in serie positiva da quattro partite e con una sola sconfitta casalinga nel torneo. In assenza di Leandro Bolmaro, out per precauzione, i milanesi devono contare sul talento di Armani Brooks e di Shavon Shields.
Il Real Madrid è, come detto, una delle squadre più attrezzate di tutta la competizione, prima per rimbalzi ma non così attenta dall’arco. Milano dovrà essere abile a sfruttare le occasioni come fatto contro il Panathinaikos per collezionare un’altra vittoria importante in trasferta.
PROGRAMMA EUROLEGA 2026
Martedì 20 gennaio
Ore 20.45 Real Madrid-EA7 Olimpia Milano (Movistar Arena, Madrid)
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING REAL MADRID-OLIMPIA MILANO EUROLEGA 2026
Diretta tv: per gli abbonati su Sky Sport Basket (205)
Diretta streaming: SkyGo, Now Tv
Diretta Live testuale: OA Sport