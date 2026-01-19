Basket, l’Olimpia Milano vuole tornare alla vittoria in Eurolega. Di fronte il temibile Real Madrid

Dopo la sconfitta casalinga contro la Stella Rossa cinque giorni fa, l’Olimpia Milano affronterà domani un nuovo importante turno di Eurolega. Nel match valido per la 23esima giornata, la squadra meneghina sarà infatti impegnata nella delicata trasferta contro il Real Madrid, in programma alle ore 20.45. Una sfida dal grande fascino che da anni si presenta come una delle massime espressioni del basket europeo.

L’Olimpia, undicesima in classifica con 11 sconfitte ed altrettante vittorie, deve reagire al ko interno contro i serbi per non perdere il treno dei play-in. Servirà una grande prestazione agli uomini di Peppe Poeta per battere gli spagnoli che, in Eurolega, hanno una striscia aperta di quattro vittorie consecutive. Inoltre, gli iberici in casa hanno vinto nove partite delle dieci disputate, con l’unica sconfitta interna arrivata contro il Panathinaikos.

Parliamo quindi di una delle migliori squadre del torneo, con un roaster costruito per vincere. Milano però proverà a battersi con le sue pedine, anche in assenza di Leandro Bolmaro, out per motivi precauzionali. L’Olimpia ha già battuto nel match di andata il Real e proverà a ripetersi domani in una sfida che promette spettacolo.

La partita si giocherà soprattutto dall’arco, dove i meneghini (secondi per triple segnate) potrebbero sorprendere gli spagnoli. Il Real è però la squadra che nella competizione concede meno punti agli avversari ed è in testa per rimbalzi catturati, grazie anche alla difesa guidata da Walter Tavares. Sarà quindi un match molto equilibrato, nel quale Milano spera di avere nella migliore condizione le sue pedine fondamentali come Armani Brooks e Shavon Shields.