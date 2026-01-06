Quando tornano in gara Giada D’Antonio e Anna Trocker? Calendario e orari dei prossimi impegni in Nor-Am Cup

Il primo dei quattro impegni in Canada non è andato come ci si aspettava per Giada D’Antonio e Anna Trocker, che non hanno portato a termine il gigante di Tremblant, prova valida per la Nor-Am Cup, l’equivalente della Coppa Europa in Nord America (uno dei circuiti minori alle spalle della Coppa del Mondo): la 17enne altoatesina è uscita nella seconda manche, dopo aver firmato il secondo tempo nella prima; la 16enne campana non ha portato a termine la prima manche.

Le due azzurre, che si sono impegnate in questa avventura con il chiaro intento di abbandonare i pettorali di partenza in vista dei prossimi impegni in Coppa del Mondo, avranno una pronta occasione di riscatto in occasione del secondo gigante di Tremblant, che andrà in scena mercoledì 7 gennaio. Nuovo appuntamento in Nor-Am Cup sulle nevi canadesi: prima manche alle ore 15.00 italiane e seconda alle ore 18.00, con l’auspicio che le nostre portacolori possano mettere in mostra tutte le loro potenzialità.

QUANDO TORNANO IN GARA D’ANTONIO E TROCKER

Mercoledì 7 gennaio

Ore 15.00 Gigante di Nor-Am Cup a Tremblant, prima manche

Ore 18.00 Gigante di Nor-Am Cup a Tremblant, seconda manche

COME SEGUIRE D’ANTONIO E TROCKER NEL GIGANTE DI TREMBLANT

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.