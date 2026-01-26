Quando partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Schladming 2026: orari, n. di pettorale, tv

Saranno sei gli azzurri impegnati nello slalom gigante di Schladming, valevole per la quattordicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. Sulla “Planai” andrà in scena martedì 27 gennaio la settima gara stagionale del Circo Bianco tra le porte larghe, che rappresenta un ultimo confronto diretto tra i migliori gigantisti del circuito prima delle Olimpiadi.

La competizione in notturna ospitata dalla località stiriana ha come favorito della vigilia il fenomeno svizzero Marco Odermatt, che potrebbe venire insidiato dai padroni di casa austriaci Stefan Brennsteiner e Marco Schwarz. L’Italia sogna il podio con Alex Vinatzer (già 2° lo scorso 7 dicembre a Beaver Creek) e punta ad un buon piazzamento con i vari Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti, mentre Tobias Kastlunger e Simon Talacci dovranno superarsi con pettorali molto alti per qualificarsi alla seconda manche.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, quando partono gli azzurri e la startlist del gigante di Schladming. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Eurosport 2, DAZN, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIGANTE SCHLADMING

Martedì 27 gennaio

Ore 17.45 Prima manche gigante maschile a Schladming (Austria) – Diretta tv su Rai Sport

Ore 20.45 Seconda manche gigante maschile a Schladming (Austria) – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA GIGANTE SCHLADMING: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Eurosport 2, DAZN, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO VINATZER E GLI ALTRI AZZURRI?

Salvo interruzioni dovute a causa di varia natura, gli atleti partiranno nella prima manche a intervalli di 1’45” dall’1 al 15, di 1’30” dal 16 al 30, di 50″ dal 31 in poi. Previste inoltre delle pause televisive di 2’15” dopo il 15, 22 e 30.

Alex Vinatzer: pettorale 9, ore 17:59.00.

Luca De Aliprandini: pettorale 21, ore 18:20.15.

Filippo Della Vite: pettorale 32, ore 18:39.35.

Giovanni Borsotti: pettorale 33, ore 18:40.25.

Tobias Kastlunger: pettorale 54, ore 18:57.55.

Simon Talacci: pettorale 60, ore 19:02.55.

STARTLIST GIGANTE SCHLADMING

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

2 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

3 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

6 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

8 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

9 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

10 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

11 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

12 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

13 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

14 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

15 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

17 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

18 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

19 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

20 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

21 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

22 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

23 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer

24 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

25 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

26 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Atomic

27 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head

28 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

29 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

30 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

31 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar

32 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

33 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

34 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

35 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

36 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

37 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head

38 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

39 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

40 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

41 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP Van deer

42 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

43 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol

44 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

45 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

46 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol

47 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

48 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

49 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

50 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

51 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

52 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl

53 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

54 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

55 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

56 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli

57 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon

58 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon

59 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head

60 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol

61 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

62 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl

63 561489 OSERBAN Miha 2006 SLO Fischer

64 6532584 UNDERHILL Bradshaw 2000 USA