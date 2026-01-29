Quando partono Paris, Franzoni e gli azzurri nella prima prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv

Dominik Paris e Giovanni Franzoni sono gli azzurri più attesi al via della prima prova cronometrata di discesa a Crans Montana in occasione della quindicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Sulla “Piste Nationale” andrà in scena domenica la sesta gara maschile stagionale nella specialità più veloce e adrenalinica del Circo Bianco.

Gli uomini jet affronteranno venerdì 30 gennaio il primo dei due allenamenti ufficiali previsti sulla pista svizzera in preparazione dell’ultimo impegno preolimpico del circuito maggiore. Saranno otto gli italiani impegnati a Crans Montana, infatti oltre alle stelle Paris e Franzoni vedremo in azione anche Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Benjamin Jacques Alliod e Gregorio Bernardi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, quando partono gli azzurri e la startlist della prima prova cronometrata della discesa maschile di Crans Montana. Il training ufficiale sulla pista svizzera non avrà copertura televisiva e streaming, ma OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO PRIMA PROVA DISCESA CRANS MONTANA 2026

Venerdì 30 gennaio

Ore 12.00 Prima prova discesa maschile a Crans Montana (Svizzera)

PROGRAMMA PRIMA PROVA DISCESA CRANS MONTANA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO PARIS, FRANZONI E GLI ALTRI AZZURRI?

Salvo interruzioni dovute a causa di varia natura, gli atleti partiranno a intervalli di 2′ dall’1 al 5 e di 1’20” dal 6 in poi.

Mattia Casse: pettorale 2, ore 12:02.00.

Florian Schieder: pettorale 7, ore 12:10.40.

Giovanni Franzoni: pettorale 11, ore 12:16.00.

Dominik Paris: pettorale 13, ore 12:18.40.

Christof Innerhofer: pettorale 22, ore 12:30.40.

Guglielmo Bosca: pettorale 33, ore 12:45.20.

Benjamin Jacques Alliod: pettorale 42, ore 12:57.20.

Gregorio Bernardi: pettorale 62, ore 13:24.00.

STARTLIST PRIMA PROVA DISCESA CRANS MONTANA

1 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

2 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

3 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

4 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

5 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

6 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

7 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

8 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

9 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

10 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

11 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

12 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

14 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

15 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

16 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

17 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

18 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

19 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

21 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

22 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

23 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

24 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

25 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

26 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

28 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

29 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

30 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

31 53817 FRANZ Max 1989 AUT Van deer

32 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

33 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

34 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

35 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

36 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

37 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic

38 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

39 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

40 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

41 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

42 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

43 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

44 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

45 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

46 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

47 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

48 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

49 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

50 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

51 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

52 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

53 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

54 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

55 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer

56 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

57 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

58 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

59 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

60 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

61 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

62 6294868 BERNARDI Gregorio 2004 ITA Rossignol

63 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

64 221441 VINTER Owen 2001 GBR Rossignol

65 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

66 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head