Quando partono Paris e gli italiani nella terza prova di discesa a Wengen 2026: orari, n. di pettorale, tv

Giovedì 15 gennaio andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna sulla pista del Lauberhorn per l’ultimo test in vista dell’attesissima gara di sabato, che sarà preceduto da un superG nella giornata di venerdì. Appuntamento alle ore 12.30, con tanti italiani desiderosi di trovare il giusto feeling e le migliori linee sulla neve svizzera in vista della gara.

Riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni e Guglielmo Bosca, ma proveranno a brillare anche l’eterno Christof Innerhofer e l’arrembante Florian Schieder, senza dimenticarsi di Marco Abbruzzese, Benjamin Alliod e Max Perathoner. Il programma di giornata prevede che i primi 15 atleti scattino a intervalli di due minuti, poi si scenderà a intervalli di 1’15”, con un solo preparation break dopo il numero 30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che ora partono gli italiani nella seconda prova della discesa libera maschile di Wengen. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery+, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA WENGEN

Giovedì 15 gennaio

Ore 12.30 Seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Wengen – Diretta streaming su Discovery+

PETTORALI E A CHE ORA PARTONO GLI ITALIANI NELLA PROVA DI WENGEN

Questi gli intervalli di partenza, a partire dalle ore 12.30 quando scatterà il numero 1: tra il pettorale numero 1 e il numero 15 gli atleti partiranno a intervalli di due minuti, dal 16 in avanti si scenderà a intervalli di 1’15”.

Dominik Paris: pettorale numero 10, ore 12.48.

Florian Schieder: pettorale numero 18, ore 13.03 e 45 secondi.

Mattia Casse: pettorale numero 19, ore 13.05.

Giovanni Franzoni: pettorale numero 27, ore 13.15.

Guglielmo Bosca: pettorale numero 34, ore 13.23 e 45 secondi.

Christof Innerhofer: pettorale numero 39, ore 13.30.

Benjamin Jacques Alliod: pettorale numero 42, ore 13.33 e 45 secondi.

Marco Abbruzzese: pettorale numero 59, ore 13.55.

PROGRAMMA PROVA DISCESA WENGEN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SECONDA PROVA DISCESA WENGEN

1 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

2 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

3 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

4 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

5 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

6 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

7 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

8 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

9 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

10 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

11 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

12 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

13 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

14 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

16 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

17 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

18 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

20 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

21 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

22 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

23 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

24 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

25 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

26 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

27 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

28 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

29 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

30 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

32 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

33 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

34 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

35 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

36 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

37 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

38 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic

39 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

40 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

41 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

42 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

43 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

44 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

45 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

46 561255 CATER Martin 1992 SLO

47 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

48 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

49 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

50 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

51 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

52 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

53 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

54 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

55 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

56 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

57 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

58 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

59 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

60 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

61 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

62 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

63 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol