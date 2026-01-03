Quando partono Della Mea e le azzurre nello slalom di Kranjska Gora 2026: orari, n. di pettorale, tv

Sei italiane parteciperanno allo slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: in Slovenia si disputerà la prima gara del nuovo anno solare in questa specialità, si ritornerà sulla sempre affascinante pista Podkoren della località slovena dopo la disputa del gigante del sabato. La favorita della vigilia sarà inevitabilmente la statunitense Mikaela Shiffrin, che ha vinto tutte le gare disputate tra i pali stretti in questa stagione e punterà a prolungare il proprio filotto.

Riflettori puntati su Lara Della Mea, desiderosa di esprimersi ai massimi livelli dopo la decima piazza raggiunta tra le porte larghe. L’azzurra ha avuto in dote il pettorale numero 21, punterà ad accedere alla seconda manche e poi a scalare ulteriormente le gerarchie per rientrare nuovamente in top-10. Ci si attende una bella prova anche da parte di Martina Peterlini (numero 24), mentre il compito sarà più arduo per Giulia Valleriani (40), Beatrice Sola (46), Emilia Mondinelli (53), Giorgia Collomb (56).

Il programma di giornata prevede che le prime 15 atlete scattino 30 secondi dopo la conclusione della prova precedente, l’intervallo scenderà poi a 20” dopo l’arrivo dell’atleta precedente e poi si scatterà subito dopo la conclusione a partire dal numero 31. Annunciati tv break da 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, gli orari di partenza delle italiane nello slalom slalom femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM FEMMINILE A KRANJSKA GORA

Domenica 4 gennaio

Ore 09.30 Slalom femminile a Kranjska Gora, prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 12.15 Slalom femminile a Kranjska Gora, seconda manche – Diretta tv su Rai 2

PETTORALI E ORARI ITALIANE SLALOM KRANJSKA GORA

Lara Della Mea: pettorale numero 21, ore 10.01 circa.

Martina Peterlini: pettorale numero 24, ore 10.08 circa.

Giulia Valleriani: pettorale numero 40, ore 10.39 circa.

Beatrice Sola: pettorale numero 46, ore 10.45 circa.

Emilia Mondinelli: pettorale numero 53, ore 10.52 circa.

Giorgia Collomb: pettorale numero 56, ore 10.55 circa.

Si stima un minuto circa per discesa. Non sono considerate imprevedibili interruzioni dovute a cause di varia natura.

PROGRAMMA SLALOM KRANJSKA GORA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM FEMMINILE KRANJSKA GORA

1 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

2 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

4 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

6 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

7 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

8 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

9 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

10 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

11 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

12 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

13 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

14 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

15 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

16 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

17 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

18 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

19 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

20 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

21 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

22 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

23 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

24 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

25 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

27 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

28 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

29 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

30 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol

31 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

32 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

33 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

34 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

35 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

36 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

37 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

38 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

39 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

40 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol

41 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic

42 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

43 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

44 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

45 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

46 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

47 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

48 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

49 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head

50 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

51 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic

52 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head

53 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

54 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

55 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol

56 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

57 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

58 507297 LANDSTROEM Moa 2005 SWE Atomic

59 665009 SHKANOVA Maria 1989 AIN

60 308304 WATANABE Eren 2003 JPN

61 405188 DERKS Kiara 2001 NED Voelkl

62 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol

63 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head

64 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

65 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

66 539927 LAPANJA Lila Grace 1994 SLO Stoeckli

67 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

68 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO Nordica

69 325119 GIM Sohui 1996 KOR Head

70 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

71 565501 OPLOTNIK Anja 2002 SLO

72 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

73 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL Rossignol

74 555035 BONDARE Liene 1996 LAT Atomic

75 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic