Lara Della Mea torna in top-10 in gigante: “Mi sono irrigidita nella parte alta: potevo fare di più”

Quinta top-10 nelle ultime sei gare di Coppa del Mondo per Lara Della Mea, capace di chiudere al decimo posto il gigante di Kranjska Gora, andato in scena nella giornata odierna sulla pista Podkoren nella località slovena. L’azzurra è ritornata ai piani alti del massimo circuito internazionale itinerante dopo la 23ma piazza conseguita nello slalom di Semmering, dove era stata anche settima in gigante (miglior risultato stagionale tra le porte larghe).

La quasi 27enne (spegnerà le candeline il prossimo 10 gennaio) ha perso un paio di posizioni nella seconda manche e ha chiuso con un ritardo di 2:34 dalla svizzera Camille Rast, risultando la prima delle italiane al traguardo, appena davanti a Sofia Goggia (undicesima a 2.98). La nostra portacolori può guardare con ottimismo alla prova di domani tra i pali stretti sempre in terra balcanica, dove cercherà di dare ulteriore solidità al cammino che la sta portando alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Lara Della Mea ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Forse nella seconda manche potevo fare qualcosa in più. Mi sono irrigidita nella parte alta dopo un piccolo errore, ma è stata una giornata positiva. Per me è bellissimo gareggiare a così pochi chilometri da casa: è bellissimo scendere e trovare tutti gli amici e la famiglia. Domani in slalom ci riprovo: so che posso fare qualcosa di buono e darò il mio meglio come sempre”.

Altre due azzurre sono andate a punti. Ilaria Ghisalberti 28ma: “La qualificazione mi ha fatto bene per la fiducia, speravo di fare meglio nella seconda manche ma ho commesso qualche errore che non mi ha permesso di recuperare tutte le posizioni che speravo, ma la sciata nel complesso è stata discreta”. Alice Pazzaglia 30ma: “Avere una solidità tra le prime 30 è importante, mi spiace non aver messo in pista completamente quello che so fare. Nella seconda non mi sono fidata sui dossi”.