Quando partono Anna Trocker e Giada D’Antonio oggi, slalom Nor-Am St-Sauveur 2026: orari, n. di pettorale, tv
Oggi, venerdì 9 gennaio, andrà in scena a Mont Saint-Sauveur (Canada) il secondo slalom femminile valido per il circuito Nor-Am. Sulle nevi canadesi la gara tra i pali stretti sarà nuovamente protagonista: alle 15:15 italiane è prevista la prima manche, mentre alle 17:15 ci sarà la run-2. Si prospettava una prova interessante, anche per l’interesse c’è tra le fila nostrane.
Come è accaduto ieri, saranno cinque le azzurre al via, in uno slalom che annovera 87 atlete. Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “irregolari”, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di avvio di ciascuna atleta. Pertanto, l’ordine di discesa dipenderà anche da come la manche singola evolverà.
Ad aprire le danze per la compagine tricolore sarà Anna Trocker, protagonista in gigante in quest’esperienza americana e meno convincente tra i rapid gates, comunque in top-10. Quest’oggi una nuova opportunità per mettersi in evidenza. La giovanissima altoatesina sarà col n.7 al cancelletto di partenza. A seguire, col 20, troveremo Giorgia Collomb, che ieri ha mostrato dei segnali di risveglio andando vicina al podio.
Completano il roster tricolore Francesca Fanti col 23, Giada D’Antonio col 32 e Cecilia Pizzinato col 36. Fari puntati sulla 16enne campana che sta facendo fatica a trovare continuità d’azione in questo appuntamento canadese. Le tre uscite di scena prima del tempo in altrettante gare parlano chiaro. D’Antonio cercherà, quindi, un risultato quest’oggi.
Il secondo slalom di Mont Saint-Sauveur (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino, non godrà della diretta televisiva e streaming. Tuttavia, OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le manche, fornendovi aggiornamenti costanti sull’andamento delle run.
CALENDARIO NOR-AM CUP SCI ALPINO OGGI
Venerdì 9 gennaio (orari italiani)
15:15 Prima manche secondo slalom femminile a Mont Saint-Sauveur (Canada)
17:15 Seconda manche secondo slalom femminile a Mont Saint-Sauveur (Canada)
PROGRAMMA NOR-AM SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
A CHE ORA PARTONO ANNA TROCKER E GIADA D’ANTONIO?
Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “irregolari“, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. Nella prima manche Anna Trocker partirà con il pettorale numero 10 e Giada D’Antonio col 32.
STARTLIST NOR-AM CUP SCI ALPINO 2025-2026
1. FORGET, Arianne
2. ALEXANDER, Kiki
3. BENNETT, Sarah
4. GROSDIDIER, Logan
5. HUNT, Mia
6. PALLA, Victoria
7. TROCKER, Anna
8. MORITZ, Kjersti
9. SMART, Eleri
10. HOFFMAN, Madison
11. LAMONTAGNE, Justine
12. MAY, Beatrice
13. GRITSCH, Franziska
14. ZAYTSEVA, Viktoria
15. ROUNTREE-WILLIAMS, Nicola
16. GROSDIDIER, Tatum
17. JELINKOVA, Adriana
18. DEHART, Paige
19. SOMMEROVA, Celine
20. COLLOMB, Giorgia
21. BOURGEOIS, Amelie
22. KEANE, Kaitlin
23. FANTI, Francesca
24. BROWNLIE, Alexa
25. SOMMEROVA, Elese
26. HUML, Lara
27. TOZZI, Sophia
28. BRUCE, Tianna
29. GIESBRECHT, Kendra
30. BUCHHEISTER, Stella
31. WUNSCH, Mikayla
32. D ANTONIO, Giada
33. FELICIELLO, Elsa
34. JACOBSEN, Christina
35. ST-PIERRE, Simone
36. PIZZINATO, Cecilia
37. ROUFA, Kendahl
38. WARDLE, Galena
39. RESNICK, Emma
40. CREIGHTON, Elisabeth
41. SEWELL, Lily
42. FYNN, Kaitlyn
43. MARTIN, Estelle
44. LAFRENIERE, Kaila
45. KLOMHAUS, Storm
46. REED, Hadley
47. BOIES, Charlotte
48. HOULE, Alexandra
49. ANDERSON, Ashley
50. WALL, Gabby
51. CLUTE, Regan
52. ROBINSON, Marie-Penelope
53. BROWN, Brooke
54. WAYLAND, Lauren
55. AUDET, Laeticia-Odile
56. LAMBERT, Lea
57. GRAY, Zoe
58. DOUGLAS, Maizy
59. GUAY, Dyllan
60. AUBUT-LAURIN, Leanne
61. PANNETON, Chloe
62. TURNER, Vivian
63. DESROSIERS, Arielle
64. PETER, Clea
65. LEVESQUE, Olivia
66. KAISERMAN, Madison
67. ANDERSON, Ava
68. JENSEN, Hannah
69. DECARY, Sarah
70. SIMARD, Samuelle
71. ATTALLA, Amy
72. GOFORTH, Caley
73. MCLELLAN, Jessica
74. REID, Isabel
75. ROWEKAMP, Katie
76. LYNCH, Erica
77. MCDONALD, Katie
78. WIESER, Aura
79. SKYTTA, Sophie
80. BROOKS, Noemie
81. SMITH, Ruby
82. GILBERT, Lola
83. HANNEMA, Loren
84. HAWKINS, Keira
85. MIKELL, Sara Jane
86. LEBLANC, Victoria
87. LEGAULT, Juliette