Quando partono Anna Trocker e Giada D’Antonio oggi, slalom Nor-Am St-Sauveur 2026: orari, n. di pettorale, tv

Oggi, venerdì 9 gennaio, andrà in scena a Mont Saint-Sauveur (Canada) il secondo slalom femminile valido per il circuito Nor-Am. Sulle nevi canadesi la gara tra i pali stretti sarà nuovamente protagonista: alle 15:15 italiane è prevista la prima manche, mentre alle 17:15 ci sarà la run-2. Si prospettava una prova interessante, anche per l’interesse c’è tra le fila nostrane.

Come è accaduto ieri, saranno cinque le azzurre al via, in uno slalom che annovera 87 atlete. Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “irregolari”, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di avvio di ciascuna atleta. Pertanto, l’ordine di discesa dipenderà anche da come la manche singola evolverà.

Ad aprire le danze per la compagine tricolore sarà Anna Trocker, protagonista in gigante in quest’esperienza americana e meno convincente tra i rapid gates, comunque in top-10. Quest’oggi una nuova opportunità per mettersi in evidenza. La giovanissima altoatesina sarà col n.7 al cancelletto di partenza. A seguire, col 20, troveremo Giorgia Collomb, che ieri ha mostrato dei segnali di risveglio andando vicina al podio.

Completano il roster tricolore Francesca Fanti col 23, Giada D’Antonio col 32 e Cecilia Pizzinato col 36. Fari puntati sulla 16enne campana che sta facendo fatica a trovare continuità d’azione in questo appuntamento canadese. Le tre uscite di scena prima del tempo in altrettante gare parlano chiaro. D’Antonio cercherà, quindi, un risultato quest’oggi.

Il secondo slalom di Mont Saint-Sauveur (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino, non godrà della diretta televisiva e streaming. Tuttavia, OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le manche, fornendovi aggiornamenti costanti sull’andamento delle run.

CALENDARIO NOR-AM CUP SCI ALPINO OGGI

Venerdì 9 gennaio (orari italiani)

15:15 Prima manche secondo slalom femminile a Mont Saint-Sauveur (Canada)

17:15 Seconda manche secondo slalom femminile a Mont Saint-Sauveur (Canada)

PROGRAMMA NOR-AM SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTONO ANNA TROCKER E GIADA D’ANTONIO?

Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “irregolari“, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. Nella prima manche Anna Trocker partirà con il pettorale numero 10 e Giada D’Antonio col 32.

STARTLIST NOR-AM CUP SCI ALPINO 2025-2026

1. FORGET, Arianne

2. ALEXANDER, Kiki

3. BENNETT, Sarah

4. GROSDIDIER, Logan

5. HUNT, Mia

6. PALLA, Victoria

7. TROCKER, Anna

8. MORITZ, Kjersti

9. SMART, Eleri

10. HOFFMAN, Madison

11. LAMONTAGNE, Justine

12. MAY, Beatrice

13. GRITSCH, Franziska

14. ZAYTSEVA, Viktoria

15. ROUNTREE-WILLIAMS, Nicola

16. GROSDIDIER, Tatum

17. JELINKOVA, Adriana

18. DEHART, Paige

19. SOMMEROVA, Celine

20. COLLOMB, Giorgia

21. BOURGEOIS, Amelie

22. KEANE, Kaitlin

23. FANTI, Francesca

24. BROWNLIE, Alexa

25. SOMMEROVA, Elese

26. HUML, Lara

27. TOZZI, Sophia

28. BRUCE, Tianna

29. GIESBRECHT, Kendra

30. BUCHHEISTER, Stella

31. WUNSCH, Mikayla

32. D ANTONIO, Giada

33. FELICIELLO, Elsa

34. JACOBSEN, Christina

35. ST-PIERRE, Simone

36. PIZZINATO, Cecilia

37. ROUFA, Kendahl

38. WARDLE, Galena

39. RESNICK, Emma

40. CREIGHTON, Elisabeth

41. SEWELL, Lily

42. FYNN, Kaitlyn

43. MARTIN, Estelle

44. LAFRENIERE, Kaila

45. KLOMHAUS, Storm

46. REED, Hadley

47. BOIES, Charlotte

48. HOULE, Alexandra

49. ANDERSON, Ashley

50. WALL, Gabby

51. CLUTE, Regan

52. ROBINSON, Marie-Penelope

53. BROWN, Brooke

54. WAYLAND, Lauren

55. AUDET, Laeticia-Odile

56. LAMBERT, Lea

57. GRAY, Zoe

58. DOUGLAS, Maizy

59. GUAY, Dyllan

60. AUBUT-LAURIN, Leanne

61. PANNETON, Chloe

62. TURNER, Vivian

63. DESROSIERS, Arielle

64. PETER, Clea

65. LEVESQUE, Olivia

66. KAISERMAN, Madison

67. ANDERSON, Ava

68. JENSEN, Hannah

69. DECARY, Sarah

70. SIMARD, Samuelle

71. ATTALLA, Amy

72. GOFORTH, Caley

73. MCLELLAN, Jessica

74. REID, Isabel

75. ROWEKAMP, Katie

76. LYNCH, Erica

77. MCDONALD, Katie

78. WIESER, Aura

79. SKYTTA, Sophie

80. BROOKS, Noemie

81. SMITH, Ruby

82. GILBERT, Lola

83. HANNEMA, Loren

84. HAWKINS, Keira

85. MIKELL, Sara Jane

86. LEBLANC, Victoria

87. LEGAULT, Juliette