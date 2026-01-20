Giada D’Antonio si conferma sul podio a Pozza di Fassa: rimonta nella seconda manche

Secondo podio consecutivo per Giada D’Antonio a Pozza di Fassa: dopo il terzo posto conseguito nel gigante FIS disputato lunedì 19 gennaio, l’azzurra si è ripetuta tra le porte larghe in una prova di carattere nazionale disputata nella località dolomitica. La 16enne campana si è rimessa in gioco dopo sei uscite consecutive (quattro in Nor-Am Cup e due in Coppa del Mondo tra il 28 dicembre e il 13 gennaio), riuscendo a ottenere un paio di validi riscontri sulle nevi italiane.

Queste gare servono alla napoletana per migliorarsi tecnicamente, aumentare la propria consapevolezza agonistica e abbassare il pettorale di partenza in vista dei prossimi impegni ai piani superiori del circuito. Nella prova odierna, con diciotto atlete presentatesi al cancelletto di partenza, Giada D’Antonio ha firmato il quinto tempo nella prima manche (51.35) e il terzo nella seconda (53.25), per chiudere con il crono complessivo di 1:44.60, riuscendo a recuperare un paio di posizioni (Elisa Platino e Anina Zurbriggen sono uscite).

L’azzurra ha accusato un distacco di 1.91 da Francesca Fanti, classe 1999 che si è imposta con il tempo di 1:42.69 davanti alla svizzera Lara Baumann, attardata di 76 centesimi. Ai piedi del podio si sono piazzate Francesca Semprebon (classe 2005 a 3.19) e la rumena Sofia Maria Moldovan (classe 2008, a 3.46).