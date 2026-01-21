Perugia-Berlino oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

Sfida di alto profilo europeo al Pala Barton, dove mercoledì 21 gennaio alle 20.30 va in scena un confronto che può già pesare in modo decisivo sugli equilibri del girone C di Champions League. La Sir Sicoma Monini Perugia ospita i Berlin Recycling Volleys in una gara che mette di fronte due squadre ancora imbattute nella competizione e determinate a prendersi un vantaggio concreto nella corsa al primo posto.

Il percorso europeo dei Block Devils racconta di una squadra capace di adattarsi a contesti diversi. All’esordio è arrivato il successo interno per 3-1 contro Praha, maturato dopo un avvio complicato e una crescita costante nel corso del match. Ancora più significativo il colpo esterno sul campo di Las Palmas, dove Perugia ha mostrato tenuta mentale e qualità nei momenti chiave, imponendosi 3-2 al tie-break al termine di una sfida lunga e dispendiosa. Un segnale chiaro di maturità, che si inserisce in una fase positiva anche sul fronte domestico, dove la squadra umbra ha dimostrato di saper gestire le partite senza perdere equilibrio. Il livello, però, sale ulteriormente con l’arrivo di Berlino. I tedeschi hanno iniziato il girone con autorità, travolgendo Guaguas 3-0 e confermandosi poi anche lontano da casa con un 3-2 a Praha, ottenuto al termine di una gara tirata e nervosa. Due vittorie diverse per sviluppo, ma accomunate da una stessa costante: freddezza nei finali e capacità di restare lucidi quando la pressione aumenta. Il marchio di fabbrica dei Volleys è un sistema muro-difesa molto organizzato, in grado di rallentare il gioco avversario e di trasformare la partita in una sfida di pazienza e precisione.

Per Perugia sarà quindi fondamentale mantenere continuità in cambio palla, spingere al servizio senza forzature e limitare quei passaggi a vuoto che, contro un avversario di questo livello, rischiano di diventare decisivi. Berlino, dal canto suo, sa bene che uscire dal Pala Barton con punti significherebbe lanciare un messaggio fortissimo a tutto il girone, oltre a mettere pressione diretta sulla Sir. Anche i numeri del roster tedesco spiegano la solidità del progetto. In regia c’è Fedor Ivanov, alzatore finlandese capace di dare ordine e ritmo, affiancato dal giovane Arthur Weehner. In posto due agisce Jake Hanes, terminale offensivo potente e continuo, con Daniel Malescha pronto a dare soluzioni alternative. In banda spiccano l’esperienza e la completezza di Ruben Schott, ex protagonista della Superlega, insieme alla fisicità di Moritz Reichert. Al centro la coppia Matthew Knigge – Florian Krage garantisce presenza a muro e solidità, con una panchina profonda e un reparto liberi affidabile guidato dal giovane Maximilian Treiter.

Il fischio d’inizio è in programma al Pala Barton di Perugia alle 20.30 di mercoledi 21 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (204), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Sir Sicoma Monini Perugia e Berlin Recycling Volleys.

