Perché é stato interrotto il match di Errani/Paolini agli Australian Open: la causa e il punteggio

Il caldo ha condizionato l’intera giornata degli Australian Open 2026. Le altissime temperature che stanno caratterizzando l’estate australiana hanno portato alla sospensione di numerosi match a Melbourne. Infatti nel corso delle partite è stato raggiunto il livello più alto della Extreme Heat Protocols, la direttiva introdotta proprio dall’organizzazione per ridurre il rischio di problemi di salute ai giocatori legati al calore estremo. A quel punto i match sono stati interrotti e solo quelli dove era presente la copertura del tetto sono potuti riprendere, con gli altri che ricominceranno non prima delle 8.30 italiane.

Tra questi incontri c’era anche quello di Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno visto interrompere il loro match proprio nelle battute decisive della partita, visto che il punteggio dell’incontro era di 6-3 3-6 4-4 contro la coppia tutta australiana formata da da Kimberly Birrell e Talia Gibson.

Si tratta di un match valido per il secondo turno degli Australian Open e dunque le due azzurre rischiano di salutare Melbourne decisamente con largo anticipo. Bisogna ricordare che Paolini ha già perso nel torneo di singolare al terzo turno contro la giovane americana Iva Jovic, mentre Errani è già stata eliminata anche lei dal torneo di doppio misto in coppia con Andrea Vavassori.

Le due azzurre non erano riuscite a chiudere il match con anticipo, con la coppia italiana che si trovava avanti per 4-1 nel corso del terzo set, prima di subire la rimonta da parte delle australiane. Birrell/Gibson hanno poi raggiunto la parità sul 4-4 e sembravano aver cambiato completamente l’inerzia dell’incontro. Dunque la pausa potrebbe aver aiutato Errani/Paolini a schiarirsi le idee e soprattutto a bloccare il momento iper positivo delle loro avversarie.