Pattinaggio artistico, Europei 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. L’obiettivo è confermare il primo posto

Un solo obiettivo: confermarsi la Nazione più forte del Vecchio Continente in assenza della Russia. Un traguardo assolutamente tangibile, con una posta in palio che si fa sempre più alta per l’Italia del pattinaggio artistico, pronta e motivata a disputare dei grandi Campionati Europei 2026, quest’anno in scena a Sheffield (Regno Unito) presso l’Utilita Arena.

Lo abbiamo ripetuto a più riprese: la nostra squadra è stata la migliore nell’approfittare della squalifica provvisoria della corazzata russa, confezionando un quadriennio da standing ovation, dove ha consolidato il suo status e stupito con inaspettati exploit e meravigliose sorprese.

Anche per questo motivo, un goal di un certo rilievo (difficile quanto ambizioso) sarebbe quello di conquistar in terra britannica almeno una posizione sul podio in tutte e quattro le specialità. Aspirazione che darebbe una iniezione di fiducia consistente in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

In campo maschile infatti i riflettori saranno puntati su Daniel Grassl che, in assenza di uno di uno dei diretti rivali Adam Siao Him Fa, cercherà di ottenere il primo oro della carriera. Con lui ci saranno anche Nikolaj Memola e Matteo Rizzo. Tutti e tre i nostri portacolori hanno già ottenuto un podio in un’edizione dei Campionati Europei, il che significa che ognuno di loro ha le carte in regola per centrare la top 3. Tra gli antagonisti figurano certamente il francese Kevin Aymoz, l’estone Alexander Selevko, il detentore del titolo Lukas Britschgi e l’imprevedibile georgiano Nika Egadze.

Tra le donne lanciatissima Lara Naki Gutmann, insieme ad Anastasiia Gubanova la pattinatrice europea più in forma del momento. Più di una volta la trentina è riuscita in questa annata sportiva a scavalcare l’importantissima soglia dei 200 punti proponendo programmi splendidamente pattinati e scevri da errori. La concorrenza sarà perlopiù formata da avversarie per un motivo o per un altro reduci da un periodo tormentato. Vedi le due rappresentanti del Belgio Loena Hendrickx e Niina Pinzarrone, la svizzera Kimmy Repond e l’estone Niina Petrokina, oro nel 2025. Sullo sfondo anche le due francesi Lea Serna e Lorine Schild oltre che le azzurre Anna Pezzetta e Sarina Joos, in lizza in caso di gara rocambolesca e pazza.

Nelle coppe d’artistico la defezione di Sara Conti-Niccolò Macii ha certamente complicato la situazione, ma sarebbe ingiusto non considerare Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, binomio che ancora non è riuscito a mettere tutto insieme ma in passato in grado di ottenere ben due metalli proprio sul palcoscenico continentale. Per loro l’aspetto più importante sarà quello di commettere meno errori possibile. I principali outsider saranno i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, Campioni in carica, i georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava, bronzo lo scorso anno, e gli ungheresi in crescita Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, qualificatisi per le Finali Grand Prix lo scorso dicembre.

Nella danza infine ovviamente gli osservati speciali nonché papabilissimi per una medaglia saranno Charléne Guignard-Marco Fabbri, già certi di dover battagliare a muso duro con i padroni di casa Lilah Fear-Lewis Gibson e con i lituani Allison Reed-Saulius Ambrulevicius. Ma da adesso in poi a parlare sarà soltanto la pista.