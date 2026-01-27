Pallanuoto
Pallanuoto: seconda vittoria agevole per il Setterosa, Serbia sconfitta 17-6 agli Europei
Seconda partita e seconda vittoria per la Nazionale italiana di pallanuoto femminile agli Europei in Portogallo. Nell’Olympic Complex di Funchal tutto facile per la squadra guidata da Carlo Silipo: battuta la Serbia per 17-6 e ovviamente punteggio pieno nel Gruppo C.
Dopo il successo contro la Croazia di ieri, a valanga, altra partita in gestione per le azzurre che affrontavano un’avversaria nettamente inferiore. In generale il raggruppamento iniziale non dovrebbe riservare sorprese alla squadra tricolore che dovrà tenere l’attenzione alta in vista delle sfide decisive che arriveranno nei prossimi giorni.
Oggi a fare la voce grossa è la difesa, massimo due reti concesse per quarto, un’ottima dimostrazione di forza azzurra. Triplette per Bianconi, Marletta e per una Giustini apparsa in gran spolvero. Domani la terza partita con la Turchia, che chiuderà la prima fase.
Italia-Serbia 17-6
Italia: Condorelli , Tabani 2, Leone 1, Bacelle , Cergol 1, Giustini 3, Bianconi 3, Marletta 3, Ranalli 2, Cocchiere , Bettini 2, Santapaola , Papi , Meggiato . All. Silipo
Serbia: Travar , Zelic , Milicevic 3, Sarac , Radonjic 1, Ilic 1, Mandic , Diaz Mesa , Vukovic , Cuk E , Lukic 1, Dulic , Cuk M , Ratkovic . All. Bradic
Arbitri: Alexandrescu (Rou), Angileri (Mlt)
Note
Parziali: 5-2 5-1 4-2 3-1 Nessuna uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Italia 4/8 + un rigore e Serbia 2/8. In porta Santapaola (I) e Dulic (S). Condorelli (I) subentra a Santapaola nel terzo tempo. Spettatori 100 circa.