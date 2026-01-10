Pallamano, Serie A1: Erice, Salerno e Brixen non commettono errori nella 13ma giornata

La prima vera giornata del 2026 per quanto riguarda la Serie A1 non regala particolari colpi di scena. La 13ma giornata della regular season conferma infatti AC Life Style Erice in vetta alla graduatoria assoluta con sempre due punti di scarto nei confronti di Jomi Salerno e Brixen Südtirol.

Le siciliane hanno primeggiato in casa contro Casalgrande Padana (36-19), mentre le campane e le altoatesine hanno regolato senza particolari problemi Mezzocorona (27-28) e Germancar Nuoro (31-25) . Difficile in ogni caso l’incontro delle detentrici dello Scudetto, in campo con il nuovo allenatore Adrian Chirut.

Due punti importanti per Leno nel weekend appena concluso, la realtà lombarda ha battuto in casa Ali Best Espresso Mestrino (29-25). Significativo successo infine anche per Cellini Padova, abile a regolare Sirio Toyota Teramo (36-31) nello scontro diretto per la nona posizione virtuale in campionato.

Ricordiamo che con la 13ma giornata siamo già entrati nel cuore della seconda parte del campionato. La stagione verrà interrotta dal 26 febbraio al 1° marzo dalla fase decisiva del torneo di Coppa Italia, i match tra le prime otto della classifica assoluta dopo l’11ma giornata si svolgeranno presso il Play Hall di Riccione.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Brixen Südtirol – Germancar Nuoro 31-25

AC Life Style Erice – Casalgrande Padana 36-19

Cassano Magnago – Securfox Ariosto Ferrara 40-27

Mezzocorona – Jomi Salerno 27-28

Leno – Ali Best Espresso Mestrino 29-25

Cellini Padova – Sirio Toyota Teramo 36-31