Pallamano, Italia in raduno a Trieste verso gli Europei. I 20 convocati di Bob Hanning

È iniziato oggi a Trieste il raduno della Nazionale italiana maschile di pallamano in preparazione della fase finale dei Campionati Europei 2026, in programma dal 15 gennaio al 1° febbraio tra Danimarca, Norvegia e Svezia. Gli Azzurri debutterà nella rassegna continentale venerdì 16 gennaio contro l’Islanda nella località svedese di Kristianstad in un girone completato da Ungheria e Polonia.

Il collegiale triestino vedrà anche lo svolgimento di un test match il 6 gennaio con la Romania, mentre due giorni più tardi il gruppo italiano sarà a Tórshavn (Isole Faroe) dall’8 al 13 gennaio per allenamenti e due amichevoli. Il DT azzurro Bob Hanning ha convocato 20 giocatori per questo raduno, in attesa di effettuare gli ultimi due tagli per determinare i 18 componenti del roster che prenderà parte agli Europei.

Di seguito la lista completa dei convocati per il collegiale di Trieste.

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig/GER), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari), Pau Panitti (PO – 2004 – Fraikin GranollersESP)

ALI: Jeremy Pirani (AS – 1994 – Tremblay/FRA), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Simon Sirot (AS – 2007 – Füchse Berlin/GER), Leo Prantner (AD – 2001 – Füchse Berlin/GER), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Cangas/ESP), Davide Pugliese (AD – 2001 – BM Nava/ESP)

TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Stoccarda/GER), Christian Manojlovic (CE/TS – 2005 – Timisoara/ROU), Marco Mengon (CE/TS – 2000 – Potsdam/GER), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Potsdam/GER), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg/GER), Giacomo Savini (CE/TD – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA), Juan Pablo Cuello (TD – 1997 – Publiesse Chiaravalle)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Limoges/FRA), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Potsdam/GER), Tommaso Romei (PI – 2003 – Bregenz/AUT)

STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Per Konhagel (assistente), Roberto Chiocchetti (allenatore portieri), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Federico Di Santo (fisioterapista), Nicola Antonini (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca