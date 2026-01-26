Novak Djokovic avverte i rivali: “Non stavo così bene a livello fisico da molto tempo”

Con un po’ di fortuna Novak Djokovic ha già staccato il biglietto per i quarti di finale degli Australian Open. Il serbo ha sfruttato, infatti, il ritiro del ceco Jakub Mensik e così senza giocare entra tra i migliori otto del primo Slam dell’anno. Decisamente un bel vantaggio per il 38enne di Belgrado che potrà riposarsi più giorni in vista della sfida contro Lorenzo Musetti o Taylor Fritz.

Djokovic, però, ha voluto avvertire tutti i suoi avversari sul suo attuale stato fisico, dicendo di sentirsi in ottima forma: “Mi sento molto bene, specialmente a livello fisico. Probabilmente sto vivendo il mio miglior momento da molto tempo. Me l’aspettavo, soprattutto considerando il tempo che ho avuto per riposare e prepararmi per questo Slam. Le pedine si sono mosse in modo naturale”

Ancora l’ex numero uno del mondo su come sta vivendo questo Slam australiano: “Non è che vado partita per partita, è che vado giornata per giornata. Mi alzo, valuto come mi sento, decido se allenarmi o no, mi organizzo in base al mio orario. Non sarà né la prima né l’ultima volta che sarà così”

In chiusura Djokovic ha parlato anche della sua assenza in Coppa Davis, con la Serbia che sarà impegnata in una delicatissima sfida nel primo turno contro il Cile: “Non si può costringere nessuno a giocare per il proprio paese, ci sono molti fattori, tra cui le superfici, i punti da difendere o i calendari. Capisco i tennisti, sebbene creda anche che ci debba essere un orgoglio nel rappresentare il proprio Paese quando si ha l’opportunità. La squadra nazionale deve sempre rappresentare qualcosa di speciale, è qualcosa che cerco di trasmettere dalla mia esperienza, anche se non è sempre presente”