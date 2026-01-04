NBA, i risultati della notte (4 gennaio): Jaylen Brown fa 50 e trascina i Celtics, vincono Raptors e 76ers

Otto partite disputate nella notte NBA: diversi i confronti interessanti, c’è una buona maggioranza di vittorie previste, ma anche qualche sorpresa abbastanza rilevante tra i parquet a stelle e strisce. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

I Minnesota Timberwolves (22-13) battono i Miami Heat (19-16) per 115-125 con una prova di forza nell’ultimo quarto, Anthony Edwards che scrive 33 e Naz Reid che, dalla panchina, ne mette 29. Per gli Heat 21 di Norman Powell. Gran vittoria dei Philadelphia 76ers (19-14), che battono i New York Knicks (23-12) per 119-130 e sono al terzo successo in fila, come tre sono le sconfitte in fila dei Knicks. 36 punti di Tyrese Maxey, 26 a testa per Joel Embiid (con 10 rimbalzi) e VJ Edgecombe per i Sixers, 31 di Jalen Brunson per la franchigia newyorkese.

I Toronto Raptors (21-15) concedono poco agli Atlanta Hawks (17-20) per 134-117 su un parquet dai colori che ricordano quelli delle origini. RJ Barrett e Brandon Ingram mettono giù 29 punti a testa, neutralizzando i 31 di Nickeil Alexander-Walker e i 30 di Jalen Johnson. Colpo a sorpresa degli Charlotte Hornets (12-23), che superano per 99-112 i Chicago Bulls (17-18) grazie ai 2 e 14 rimbalzi di Miles Bridges contro i 28 di un Nikola Vucevic meno sostenuto dalla squadra.

Nel successo per 110-104 dei Portland Trail Blazers (16-20) sui San Antonio Spurs (25-10) è decisivo Deni Avdija, che nel giorno del compleanno mette la tripla doppia da 29 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Per gli Spurs, che restano secondi a Ovest, 23 di Luke Kornet. I Dallas Mavericks (13-23) battono con merito gli Houston Rockets (21-11) per 110-104, portandosi a casa un 110-104 fatto dei 26 e 12 rimbalzi di Anthony Davis e dei 24 di Max Christie. Per i Rockets non bastano i 34 di un Kevin Durant d’annata.

Il mattatore della notte è però un altro. Nel roboante 115-146 con cui i Boston Celtics (22-12) demoliscono i Los Angeles Clippers (12-22) intanto ci sono due quarti da 42 punti, poi c’è anche Jaylen Brown che, con i 50 di stanotte, diventa il terzo giocatore dei Celtics dopo Jayson Tatum e Larry Bird a raggiungere quota 50 punti in due o più partite con la maglia verde. Per i Clippers 22 a testa di Kawhi Leonard e John Collins. Infine, i Golden State Warriors (19-17) battono gli Utah Jazz (12-22) per 123-114 con un grande terzo quarto e 31 di Steph Curry contro i 35 di Lauri Markkanen.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Miami Heat-Minnesota Timberwolves 115-125

New York Knicks-Philadelphia 76ers 119-130

Toronto Raptors-Atlanta Hawks 134-117

Chicago Bulls-Charlotte Hornets 99-112

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 110-115

Dallas Mavericks-Houston Rockets 110-104

Golden State Warriors-Utah Jazz 123-114

Los Angeles Clippers-Boston Celtics 115-146