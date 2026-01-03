NBA, i risultati della notte. Vincono OKC e i Lakers, successi anche per San Antonio e Cleveland

Sono dieci le partite della notte NBA. Quarta vittoria consecutiva per gli Oklahoma City Thunder, che toccano così i 30 successi stagionali, dopo una schiacciante vittoria contro i Golden State Warriors, privi di Steph Curry, Jimmy Butler e Draymond Green. Finisce 131-94 per i campioni in carica, che mettono tutti i giocatori a referto ed il migliore è come sempre Shail Gilgeous-Alexander, che firma 30 punti.

Il duo Luka Doncic e LeBron James guida alla vittoria i Los Angeles Lakers contro i Memphis Grizzlies per 128-121. Lo sloveno firma 34 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, mentre l’americano chiude con 31 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. Una sfida tiratissima e che si è decisa nei minuti finali, con gli ospiti trascinati dalla doppia doppia di Ja Morant (16 punti e 11 rimbalzi) e dai 25 punti di Jaren Jackson Jr.

Al secondo posto della Western Conference restano sempre i San Antonio Spurs, che vanno ad espugnare il campo degli Indiana Pacers, arrivati alla loro undicesima sconfitta consecutiva. Decisivo un secondo quarto da 41-27 per gli Spurs, con l’assente Victor Wembanyama e trascinati dai 24 punti di De’Aaron Fox e dai 22 del rookie Dylan Harper.

Bel duello tra Donovan Mitchell e Jamal Murray nel successo dei Cleveland Cavaliers contro i Denver Nuggets per 113-108. Una vittoria arrivata in rimonta con un ultimo quarto da 24-11 per i padroni di casa, guidati proprio dai 33 punti di Mitchell; mentre ai Nuggets non sono bastati i 34 di Murray.

Cadono malamente al Madison i New York Knicks, travolti 111-99 dagli Atlanta Hawks. Ospiti sempre avanti fin dal primo quarto e che avevano messo la vittoria al sicuro già al termine del terzo quarto, chiuso avanti di 22 punti. Jalen Johnson è il migliore di Atlanta con una tripla doppia da 18 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, mentre per New York ci sono 24 punti di Jalen Brunson.

Una schiacciata di Giannis Antetokoumpo a quattro secondi dalla fine regala la vittoria di misura ai Milwaukee Bucks contro gli Charlotte Hornets per 122-121. Il greco ha chiuso il suo match con 30 punti e 10 rimbalzi, ma fondamentali per i Bucks anche i 29 punti di Ryan Rollins. A Charlotte non sono bastati i 26 punti del rookie Kon Knueppel e i 25 di Miles Bridges.

Con un ultimo quarto da 30-19 vincono i Chicago Bulls, che superano 121-114 gli Orlando Magic con 21 punti di Matas Buzelis. Successo anche degli Washington Wizards, che si impongono 119-99 contro i Brooklyn Nets con 20 punti di Justin Champagnie. Passando ad Ovest sono arrivate le vittorie dei Phoenix Suns (129-102 contro i Sacramento Kings, 33 punti per Devin Booker) e dei Portland Trail Blazers (122-109 contro i New Orleans Pelicans, 34 punti per Deni Avdija).

RISULTATI NBA 2026 (3 GENNAIO)

Indiana Pacers – San Antonio Spurs 113-123

Washington Wizards – Brooklyn Nets 119-99

Cleveland Cavaliers – Denver Nuggets 113-108

New York Knicks – Atlanta Hawks 99-111

Chicago Bulls – Orlando Magic 121-114

Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets 122-121

New Orleans Pelicans – Portland Trail Blazers 109-122

Phoenix Suns – Sacramento Kings 129-102

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder 94-131

Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies 128-121