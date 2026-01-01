NBA, i risultati della notte (1° gennaio): Thunder, Spurs e Nuggets vincono di slancio a Capodanno

Ricchissima notte di Capodanno per la NBA, con ben nove incontri disputati a cavallo tra il 2025 e il 2026. Vittorie per le prime tre della classe a Ovest: gli Oklahoma City Thunder hanno travolto i Portland Trail Blazers con un perentorio 124-95, i San Antonio Spurs si sono prodigati in una rimonta da nove punti nell’ultimo quarto e hanno regolato i New York Knicks per 134-132, i Denver Nuggets sono tornati al successo dopo due ko di fila, imponendosi sul campo dei Toronto Raptors per 106-103.

A trascinare i Thunder sono stati i 30 punti di Gilgeous-Alexander Shai; gli Spurs ringraziano le giocate di Julian Champagnie (36), Victor Wembanyama (31) e De’Aron Fox (26) contro la formazione guidata da Jalen Brunson (29); i Nuggets sono stati presi per mano da Peyton Watson (24) e Jamal Murray (21) contro la compagine canadese di Brandon Ingram (30) e Immanuel Quickley (22).

Affermazione in trasferta e in volata per i Washington Wizards sul campo dei Milwaukee Bucks (114-113), mentre i Chicago Bulls hanno strapazzato i New Orleans Pelicans (134-118): da una parte i 20 punti a testa di Alex Sarr e Bub Carrington, dall’altra la prova di spessore di Isaac Okoro (24) e Tre Jones (20), con ben otto giocatori in doppia cifra.

Vittorie tra le mura amiche per gli Atlanta Hawks e i Cleveland Cavaliers, rispettivamente contro i Minnesota Timberwolves (126-102) e i Phoenix Suns (129-113): Jalen Johnson si è superato con 34 punti e 10 rimbalzi, Donovan Mitchell (34 punti, 10 rimbalzi) ha suonato la carica per i Cavs. Gioie in trasferta per gli Orlando Magic (112-110 contro gli Indiana Pacers) e i Golden State Warriors (132-125 contro gli Charlotte Hornets): 29 punti per Paolo Banchero in favore di Orlando, 26 punti di Stephen Curry a trascinare gli Warriors.

RISULTATI NOTTE NBA 1° GENNAIO

Charlotte Hornets vs Golden State Warriors 125-132

Atlanta Hawks vs Minnesota Timberwolves 126-102

Indiana Pacers vs Orlando Magic 110-112

Cleveland Cavaliers vs Phoenix Suns 129-113

Chicago Bulls vs New Orleans Pelicans 134-118

San Antonio Spurs vs New York Knicks 134-132

Toronto Raptors vs Denver Nuggets 103-106

Milwaukee Bucks vs Washington Wizards 113-114

Oklahoma City Thunder vs Portland Trail Blazer 124-95