NBA, i risultati della notte (14 gennaio): James torna a trascinare i Lakers, OKC riesce a battere i San Antonio Spurs

Prosegue la regular season dell‘NBA 2025-2026. Nella notte italiana si sono disputati sette match che hanno contribuito a modificare le classifiche ad Est e ad Ovest. Andiamo insieme a scoprire i risultati delle partite da poco concluse e le migliori prestazioni dei giocatori della lega più importante del mondo.

A Miami, gli Heat (21-19) hanno battuto i Phoenix Suns (24-16) per 127-121, al termine di un match equilibrato e ricco di parziali. Miami torna a vincere dopo tre ko consecutivi grazie ad una prestazione da 29 punti di Adebayo e quella di Powell con 27 punti e la tripla che ha chiuso il match. Nelle fila dei Suns il migliore è stato Allen con 25 punti. Tornano a vincere anche gli Houston Rockets (23-14) che in casa superano i Chicago Bulls (18-21) per 119-113. 35 i vantaggi delle due squadre nel match ma nessuna è riuscita a creare un gap significativo prima dei minuti finali. I Rockets hanno infatti risolto la partita solo nel finale con un parziale di 7-2, trascinati dal solito Durant che mette a referto 28 punti e 10 rimbalzi.

Prosegue la stagione negativa dei Milwaukee Bucks (17-23), sconfitti in casa dai Minnesota Timberwolves (27-14) per 106-139. Minnesota vince il sesto match su sette grazie ad un primo tempo concluso sul +29. Top scorer è stato Julius Randle. Per i Bucks arriva terza sconfitta in quattro gare ed i play-in si allontanano. Vittoria non semplice dei Denver Nuggets (27-13) che in trasferta battono i New Orleans Pelicans (9-33) per 116-122. I Nuggets risolvono la partita solo nel finale, con Gordon e Murray. Il canadese chiuderà poi con 35 punti a referto (12 nell’ultimo quarto). Per i Pelicans, sempre ultimi ad Ovest, non bastano i 31 di Murphy.

Al terzo tentativo, per la prima volta in stagione, gli Oklahoma City Thunder (34-7) sono riusciti a battere i San Antonio Spurs ( 27-13) per 119-98. Quarta vittoria consecutiva per OKC che cerca di riprendere la marcia vincente di inizio stagione. Ci è voluto un Gilgeous-Alexander da 34 punti per abbattere gli Spurs ai quali non bastano i 17 di Wembanyama. Larga vittoria dei Los Angeles Lakers (24-14) che sconfiggono gli Atlanta Hawks (20-22) per 141-116. Successo già impostato nei due quarti iniziali grazie ad un fantastico Lebron James che sigla 31 punti. I Lakers ritrovano la vittoria dopo tre ko grazie anche a Doncic, che ne segna 27 con 12 assist.

Nel match che ha chiuso la nottata italiana, i Golden State Warriors (22-19) hanno superato i Portland Trail Blazers (19-22) per 119-97 in uno scontro per le posizioni play-in ad Ovest. Top scorer del match è stato Melton.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

