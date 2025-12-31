NBA, i risultati della notte (31 dicembre): Detroit torna a vincere coi Lakers, per i Clippers quinto successo consecutivo

Vigilia di Capodanno che ha visto in campo otto squadre dell’Nba e, in particolare, doppio impegno per le franchigie di Los Angeles. Una notte ricca di spettacolo e colpi di scena, tra overtime emozionanti, prestazioni individuali di altissimo livello e risultati pesanti per la classifica. Dalla vittoria esterna dei 76ers a Memphis al successo autoritario dei Celtics a Utah, fino alle luci e ombre della serata californiana, il parquet ha regalato un assaggio intenso di grande basket a poche ore dal nuovo anno.

Colpo esterno dei Philadelphia 76ers, che superano 139-136 i Memphis Grizzlies dopo un overtime combattutissimo. Decisivo VJ Edgecombe, autore di 25 punti e della tripla della vittoria a 1,7 secondi dalla fine dei supplementari, dopo aver trascinato i Sixers nel quarto periodo. Maxey ed Embiid chiudono con 34 punti a testa, mentre a Memphis non basta un super Ja Morant da 40 punti. L’ultimo tiro per il pareggio di Coward si spegne sul ferro, consegnando a Philadelphia il successo e l’interruzione di una striscia di tre sconfitte. Derrick White firma una prestazione storica e trascina i Boston Celtics al successo per 129-119 sul parquet degli Utah Jazz. La guardia segna 27 punti, di cui 13 nel quarto periodo, aggiungendo anche un incredibile career-high di 7 stoppate. Boston allunga nel finale dopo il tentativo di rimonta di Utah, guidata dai 37 punti di Keyonte George, e conquista la quinta vittoria nelle ultime sei gare. Decisivi anche Jaylen Brown, autore di 23 punti e 10 assist, e la maggiore solidità dei Celtics nei momenti chiave.

Tornano al successo dopo 2 ko consecutivi i Detroit Pistons che espugnano il campo dei Los Angeles Lakers 106-128. Decisivo il quarto quarto, chiuso con un parziale di 18-32 e decisivo, ancora una volta, Cade Cunningham, che chiude il match con 27 punti e 11 assist. Non è un compleanno da ricordare per LeBron James, che festeggia i suoi 41 anni con una sconfitta e 17 punti, mentre ai californiani non bastano i 30 punti e 11 assist di Luka Doncic. Sorridono, invece, i Los Angeles Clippers che si impongono sui Sacramento Kings per 131-90 e conquistano la quinta vittoria consecutiva, risalendo lentamente la classifica. Match sempre agevolmente nelle mani dei padroni di casa, che già a metà partita sono avanti di 33 punti, con Sacramento che non riesce a reggere l’onda d’urto di Kawhi Leonard, che chiude con 33 punti, e James Harden, autore di 21 punti.

RISULTATI NBA 2025-2026 (31 DICEMBRE)

Memphis Grizzlies – Philadelphia 76ers 136-139

Utah Jazz – Boston Celtics 119-129

Los Angeles Lakers – Detroit Pistons 106-128

Los Angeles Clippers – Sacramento Kings 131-90