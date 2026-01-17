Nadia Delago: “Felice per mia sorella e la mia famiglia. Olimpiadi? C’è ancora una gara…”

Festa doppia in casa Delago a Tarvisio, località sciistica che quest’oggi ha ospitato la discesa libera femminile valida per il circuito della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Come sappiamo infatti Nicol ha centrato la prima vittoria in carriera, mentre Nadia ha celebrato un preziosissimo piazzamento in top 10, confezionando una prova positiva e caratterizzata da condizioni non ottimali.

Precisamente quest’ultima si è piazzata al decimo posto, accumulando un ritardo di +1:20 rispetto alla sorella e precedendo un’attardata Sofia Goggia, soltanto undicesima con un gap di +1:35. Non nascondendo l’emozione, Nadia ha commentato brevemente questa giornata storica per la sua famiglia, analizzando brevemente quanto fatto:

“Sono davvero contentissima per mia sorella per la mia famiglia – ha detto Nadia Delago ai microfoni della RAI – abbiamo trascorso gli ultimi anni in modo non facile, per questo siamo emozionati e felici. Condizioni cambiate e pista più lenta? Mi dispiace per il numero che ho preso ieri, non ero felice. Oggi però sono contenta di come ho sciato, ho dato il massimo“.

Adesso nel mirino ci sono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: “Vediamo che succede, abbiamo ancora una gara da affrontare. Cercherò di godermela e di dare sempre il massimo. Poi si vedrà“.