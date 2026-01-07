Myriam Sylla a riposo in Europa, il Galatasaray passeggia in CEV Cup

Myriam Sylla non è scesa in campo in occasione dell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. La schiacciatrice è rimasta a riposo nel match disputato sul campo del Darta Bevo Roeselare, tirando un po’ il fiato dopo essere stata grande protagonista nell’ultima giornata del campionato turco.

Coach Massimo Barbolini ha deciso di risparmiare l’azzurra e anche l’altro martello di riferimento Ilkin Aydin per la trasferta in Belgio, dove il Galatasaray Istanbul si è imposto con un nitido 3-0 (25-15; 25-22; 25-14), mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale (basterà conquistare due set nel match di ritorno che si disputerà settimana prossima in Turchia).

A fare la differenza sono state soprattutto l’opposto Kaja Grobelna (17 punti, 73% in attacco) e la schiacciatrice Martyna Lukasik (11 punti, 4 muri), spalleggiata di banda da Alexandra Frantti (10). Tra le fila del Roeselare le migliori sono state Pauline Luyten (9) e Yana Wouters (9). Il Galatasaray tornerà in campo sabato 10 gennaio (ore 17.00 italiane) per incrociare il Kuzeyboru nella 15ma giornata del campionato turco.