Musetti-Fritz, Australian Open 2026: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti sarà protagonista (non prima delle 04:00 italiane di lunedì 26 gennaio) del match contro l’americano Taylor Fritz, valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2026. Per la prima volta in carriera, il carrarino ha raggiunto questo traguardo e non vuole fermarsi, per dimostrare il proprio valore in campo.

Alla Rod Laver Arena il classe 2002 del Bel Paese dovrà alzare ulteriormente il proprio livello di gioco, per prevalere contro un tennista che su questi campi si è sempre espresso al meglio. Da valutare le condizioni fisiche di entrambi, tenendo conto dei problemi al ginocchio di cui il californiano si era lamentato in avvicinamento a questo Slam.

La partita Musetti-Fritz, così come tutti gli incontri degli Australian Open 2026, non sarà visibile in chiaro in tv. La copertura streaming è affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, disponibili in esclusiva streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offrono la visione di tutti i campi del torneo.

Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Come sempre, OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neanche un punto del match del toscano che disputerà contro Machac agli Australian Open 2026.

MUSETTI-FRITZ AUSTRALIAN OPEN 2026

Lunedì 26 gennaio (orari italiani)

ROD LAVER ARENA – Inizio alle 01:30

1. J. Pegula (6) vs M. Keys (9)

Non prima delle 04:00

2. L. Musetti (5) vs T. Fritz (9)

Non prima delle 09:00

3. M. Inglis (Q) vs I. Swiatek (2)

A seguire

J. Mensik (16) vs N. Djokovic (4)

PROGRAMMA MUSETTI-FRITZ AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels

Diretta testuale: OA Sport