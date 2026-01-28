McGrath comanda a metà gara dello slalom di Schladming. Sala davanti a Vinatzer

Doppietta norvegese dopo la prima manche dello slalom di Schladming. Atle Lie McGrath, infatti, è al comando della classifica con un vantaggio di 15 centesimi nei confronti del connazionale Henrik Kristoffersen. Terza posizione per lo svizzero Loic Meillard, vincitore ieri in gigante, che ha pagato 44 centesimi da McGrath, che ha fatto la differenza soprattutto nell’ultimo intermedio rispetto a tutti gli altri rivali.

Quarto posto per il francese Paco Rassat (+0.63), che ha preceduto il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (+0.78), leader della classifica di specialità. Il distacco è sicuramente elevato, ma questa stagione ha dimostrato che nella seconda manche può davvero succedere di tutto.

In sesta posizione c’è il finlandese Eduard Hallberg (+0.82), che ha preceduto il belga Armand Marchant (+0.83) ed il francese Clement Noel (+0.88). Il distacco sale sopra il secondo dal nono posto del norvegese Timon Haugan (+1.03), mentre completa la Top-10 l’austriaco Fabio Gstrein (+1.22).

Una buona prima manche per Tommaso Sala, partito in un momento dove dove fare il tempo era veramente complicato. Il lombardo, con il pettorale 23, ha concluso al quindicesimo posto a 1.82 dalla vetta. Appena dietro di lui si è invece piazzato Alex Vinatzer (+1.98), apparso forse un po’ troppo guardingo, senza mai riuscire ad esprimere la giusta velocità.

Gli altri azzurri non sono riusciti a qualificarsi per la seconda manche: Tobias Kastlunger (48°+3.84), Corrado Barbera (49°, +3.85), mentre sono usciti Matteo Canins e Tommaso Saccardi.