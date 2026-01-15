Mattia Furlani apre la stagione! Debutto a Parigi contro uno spauracchio, definita la data

Mattia Furlani aprirà la propria stagione nella giornata di domenica 25 gennaio, quando sarà assoluto protagonista sulla pedana dell’AccorArena di Parigi in occasione di una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione del Mondo di salto in lungo si rimetterà in gioco nella capitale francese, dove inizierà il cammino che lo condurrà ai Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo.

Il fuoriclasse laziale sarà chiamato a difendere il titolo iridato in sala e poi si proietterà sugli Europei all’aperto, previsti ad agosto in quel di Birmingham. L’azzurro si confronterà con avversari particolarmente qualificati, tra cui spiccano il bulgaro Bozhidar Saraboyoukov (colui che lo sconfisse per un centimetro agli ultimi Europei al coperto), lo spagnolo Lester Lescary (bronzo europeo in sala), i padroni di casa Erwan Konate e Jules Pommery, lo svedese Thobias Montler.

Il 20enne reatino ripartirà da un personale sotto il tetto di 8.37 metri, siglato lo scorso anno a Torun in occasione di un meeting del World Tour, ma all’aperto si è spinto a 8.39 metri per laurearsi Campione del Mondo a Tokyo.