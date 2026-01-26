Luciano Darderi: “Sinner meglio di Alcaraz col servizio, Carlos ha qualcosina in più a rete”

Luciano Darderi è stato battuto in tre set da Jannik Sinner negli ottavi di finale degli Australian Open: al termine del derby italiano, il numero 22 del seeding ha parlato in conferenza stampa, tracciando un bilancio del torneo ed analizzando le differenze tra i primi due tennisti del mondo.

L’analisi del match: “Non sono entrato in partita subito, quindi allora ripartire già quasi 2 set a 0 sotto, per fortuna mi sono svegliato. Il terzo set è stato di buon livello un livello, però ovviamente Jannik ha giocato molto bene, però sono contento, perché al terzo sono salito ed almeno mi sono procurato anche qualche chance, però ho dimostrato che potevo giocare un pochino meglio, quindi vado tranquillo di testa dopo questo terzo set, perché al di là di andare al quarto, ho giocato ad un buon livello“.

Il modo giusto di affrontare Sinner: “Me la sono goduta, però comunque è il numero 2 del mondo in questo momento, sul cemento ha vinto gli ultimi due anni di fila, non ha ancora perso una partita dal 2024, siamo nel 2026, quindi vuol dire qualcosa. Sono contento della settimana che ho fatto, perché comunque sono riuscito a fare gli ottavi di finale. Sono felice di questo“.

Le differenze tra Sinner ed Alcaraz percepite da Darderi: “Il servizio di Jannik è un pochino meglio di quello di Alcaraz. Carlos forse ha qualcosina in più a rete, di mano, è un pochino diverso il gioco, ma comunque sono tutti e due forti. Sono contento di come sta cominciando la stagione e penso che se continuo a lavorare così possiamo fare grandi cose da qui a fine anno“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini