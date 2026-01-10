Luca De Aliprandini: “Faticato con la visibilità, ma ho il fuoco dentro. Le Olimpiadi si avvicinano”

Luca De Aliprandini ha chiuso al diciassettesimo posto nel gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sull’iconica pista svizzera. In uno dei grandi templi della disciplina, l’azzurro è riuscito a recuperare sette posizioni e ha tagliato il traguardo con un ritardo di 2.79 dallo svizzero Marco Odermatt. Si tratta comunque del miglior risultato stagionale per il 35enne, quando mancano quattro settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

L’azzurro ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai, soffermandosi sull’approccio intrapreso nelle battute iniziali ed evidenziando la sbavatura che gli ha impedito di conseguire un risultato decisamente più soddisfacente: “Mi sono sentito molto bene nei primi due settori, a metà ho fatto fatica con la visibilità, non mi sono più fidato ad attaccare e sono passato in una posizione passiva. Con il livello attuale basta un errore, ho perso un secondo“.

Luca De Aliprandini ha poi proseguito nella propria analisi: “Penso di essere molto soddisfatto della gara di oggi: su una pista che amo ho ritrovato delle buone sensazioni, le Olimpiadi si avvicinano. L’avvio di stagione è stato difficile, ma il fuoco dentro c’è e io ci sono. Avrei preferito partire in un altro modo, le cose sono andate così: guardo avanti in maniera positiva e anche oggi porto a casa buone sensazioni. Andiamo a Schladming con un buon feeling“.