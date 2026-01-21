La 24 Ore Daytona apre la stagione 2026 in pista!

In concomitanza con Rally di Montecarlo, l’appuntamento di questo fine settimana è per la 64ma edizione della 24 Ore Daytona, la prima importante competizione agonistica per quanto riguarda il panorama delle ruote coperte.

Porsche, Cadillac, BMW, Acura ed Aston Martin si sfidano in Florida per una delle corse più attese della stagione agonistica, opening round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA WTSC).

Negli ultimi due anni il dominio è stato dato da Porsche Penske Motorsport che a differenza del FIA World Endurance Championship presenterà ancora due 963 private. Il costruttore tedesco ha monopolizzato la scena lo scorso anno nel catino di Daytona Beach prima di imporsi in tutte le classifiche al temine della stagione (piloti, costruttori e team).

Matt Campbell e Mathieu Jaminet, campioni in carica in GTP (classe regina), non saranno della partita quest’anno a tempo pieno. L’australiano guiderà la Porsche n. 6 solamente in alcune occasioni, mentre il francese si è accasato a Genesis Magma Racing per la prossima edizione del FIA WEC.

I campioni del mondo 2024 Kevin Estre e Laurens Vanthoor sono stati quindi ‘promossi’ con la Porsche n. 6, mentre con la gemella n. 7 spiccano Felipe Nasr/Julien Andlauer/Laurin Heinrich.

Porsche sfida le tre Cadillac V-Series.R, nuovamente in azione con Wayne Taylor Racing e Whelen Engineering. Dobbiamo tornare al 2020 per tornare l’ultimo acuto di General Motors nel ‘World Center of Racing’, risultato ottenuto sempre con la realtà di Wayne Taylor.

La Cadillac n. 10 vedrà quindi Filipe Albuquerque/Ricky Taylor/Will Stevens, mentre la n. 40 ospiterà Colton Herta oltre ai titolari Jordan Taylor/Louis Delétraz. Notevole anche la line-up della n. 31 Action Express con Earl Bamber/Jack Aiten/Frederik Vesti oltre al futuro pilota NASCAR Cup Series Connor Zilisch

Nel 2023 si impose invece Acura con Meyer Shank Racing. Due ARX-06 sono confermate nell’entry list: la n. 60 di Tom Blomqvist/Colin Braun/Scott Dixon/A. J. Allmendinger e la n. 93 di Renger van der Zande/Nick Yelloly/Alex Palou/Kaku Ohta.

WRT si incaricherà gestire le BMW LMDh come accade nel FIA WEC. La compagine belga debutta in IMSA WTSC nella classe regina con Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/Robin Frijns/René Rast (n. 24) e Phillip Eng/Marco Wittmann/Kevin Magnussen/Raffaele Marciello (n. 25).

L’équipe diretta da Vincent Vosse rimpiazza il Team Rahal che per la prima volta rappresenterà McLare in GTD PRO. RLL, in azione anche nella NTT IndyCar Series, ha ottenuto dal 2024 ad oggi tre affermazioni in GTP per il costruttore bavarese.

Menzione finale per Aston Martin che di fatto prende il posto a Daytona di Lamborghini. Heart of Racing si presenta con un quartetto più che mai collaudato con Ross Gunn/Roman De Angelis/Alex Riberas.

Attenzione massima in uno degli ovali più famosi d’America anche per la categoria GTD PRO, la classe riservata esclusamente ai professionisti che purtroppo non esiste nel Mondiale Endurance.

La prima corsa del 2026 coincide con il debutto globale di tre auto: la Ferrari 296 GT3 EVO, la Ford Mustang GT3 EVO e Porsche 992 GT3-R EVO. L’IMSA WTSC, in occasione dell’altrettanto famosa 12 Ore di Sebring di marzo, sancirà anche l’esordio della Lamborghini Temerario GT3.

Alessandro Pier Guidi e James Calado, campioni del mondo 2025 in Hypercar con la Ferrari 499P n. 51, guideranno rispettivamente la Rossa n. 62 Risi Competizione e la 296 GT3 EVO n. 033 Triarsi Copetizione. Con l’italiano rivedremo Davide Rigon e Daniel Serra, mentre con la seconda unità citata spiccano Riccardo Agostini, Miguel Molina ed Alessio Rovera.

Risponde Porsche Motorsport Harry King/Nick Tandy/Alessio Picariello e Klaus Bachler/Ricardo Feller/Thomas Preining/Ayhancan Güven. Il primo equipaggio condurrà la riconoscibile n. 77 (Rexy) di AO Racing, mentre il secondo quartetto menzionato è atteso con Manthey Racing.

Il titolo lo scorso anno nell’IMSA WTSC in GTD PRO è stato conquistato dalla Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 3 di Antonio Garcia/Alexander Sims. Lo spagnolo e l’inglese sono confermati con l’auto ufficiale di General Motors, la coppia avrà per la prima volta il supporto nelle corse di durata dell’IMSA del tedesco Marvin Kirchhöfer.

Chevrolet, in azione anche con la n. 4 di Nicky Catsburg/Tommy Milner/Nico Varrone, perse nel 2025 a Daytona a favore di Ford. Due Mustang sono quindi pronte per confermarsi: la n. 65 di Mike Rockenfeller/Seb Priaulx/Ben Barker e la n. 64 di Christopher Mies/Frédéric Vervisch/Dennis Olsen.

In GTD, la seconda classe GT in azione, la parentesi è doverosa per i campioni del mondo LMGT3 in carica. Manthey porterà infatti in North America Riccardo Pera/Ryan Hardwick/Richard Lietz, i vincitori dell’ultima 24h Le Mans si alterneranno con l’auto n. 912 con Morris Schuring.

Tra le sessanta auto in azione non dimentichiamoci anche della classe LMP2 riservata alle ORECA 07 Gibson. United Autosports vinse lo scorso anno, la realtà anglo-americana proporrà per il 2025 Dan Goldburg/Paul Di Resta/Rasmus Lindh/Grégoire Saucy (n. 22) e Ben Hanley/Phil Fayer/Mikkel Jensen/Hunter McElrea (n. 2).

IMSA fornisce gratuitamente la diffusione della 24h Daytona per l’Italia. La diretta è accessibile sul canale ufficiale YouTube della serie, la partenza è indetta per sabato quando sul nostro territorio saranno le 19.40.