Kelly Doualla apre la stagione, controlla e si qualifica alla finale dei 60 metri a Parigi

Kelly Doualla ha aperto la propria stagione agonistica, scendendo in pista alla AccorArena di Parigi per prendere parte a una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Prima apparizione in carriera in un meeting al di fuori dei confini italiani per la formidabile velocista lombarda, che ad appena 16 anni si è cimentata in una esigente sfida con alcune delle migliori sprinter in circolazione.

La Campionessa d’Europa Under 20 sui 100 metri ha corso nelle batterie dei 60 metri nella capitale francese, rientrando in gara dopo 168 giorni (la sua ultima apparizione nella velocità risaliva allo scorso 10 agosto, quando contribuì al trionfo della 4×100 agli Europei U20 dopo il sigillo a livello individuale in quel di Tampere). L’allieva di Walter Monti si è espressa in 7.32 (0.160 il tempo di reazione) e ha chiuso la propria serie al terzo posto, alle spalle della portoghese Loréne Dorcas Bazolo (7.28) e della gabonese Pierrick-Lina Moulin (7.30).

Kelly Doualla, che vanta un personale di 7.19 sulla distanza (miglior prestazione europea U18 siglata lo scorso anno), è riuscita a qualificarsi alla finale, che andrà in scena alle ore 17.19. Dall’altra batteria sono state promosse la lussemburghese Patrizia van der Weken (7.20), la statunitense Chante Clinkscale (7.27) e la francese Chloe Galet (7.35).