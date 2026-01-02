Jannik Sinner e Jacopo Vasamì: primo allenamento insieme a Montecarlo nel 2026

Il 2026 del tennis sta per decollare. Fra allenamenti, esibizioni e primi tornei ufficiali, uno degli sport più globali del pianeta è pronto a offrire un anno come sempre intensissimo, anche grazie alle sue stelle e ai giocatori giovani che intanto spingono da dietro.

E’ il caso ad esempio di Jannik Sinner e Jacopo Vasamì: il numero 2 del mondo e uno degli astri nascenti del tennis italiano, che in questo momento sta sfruttando proprio la breccia aperta dall’altoatesino per arrivare al massimo livello sul circuito, si sono allenati insieme questa mattina a Montecarlo sui campi in cemento. Sinner, che nel frattempo prepara l’esibizione di lusso del prossimo 10 gennaio a Seul contro Alcaraz, ha potuto così prendere ritmo verso la partita che lo attende in Corea del Sud.

Il classe 2007 invece, che già nel 2025 si era allenato con il 4 volte vincitore di prove dello Slam (nel dettaglio in occasione di Wimbledon, torneo poi vinto dallo stesso Sinner), ha avuto l’opportunità di trovare riferimenti importanti per il suo percorso nel 2026, che si articolerà con tanti Challenger e la volontà di scalare le classifiche ATP, oggi è 412°, per arrivare a giocarsi un posto nei vari main draw degli appuntamenti più importanti.