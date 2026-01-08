Jannik Sinner al One Point Slam, ma quali amatori potrà affrontare? C’è un uomo di Coppa Davis e uno sparring partner di big

Jannik Sinner sarà una delle grandi stelle al One Point Slam che si disputerà mercoledì 14 gennaio sul cemento di Melbourne, la prima edizione di un nuovo evento di esibizione dal meccanismo molto semplice: 48 giocatori ai nastri di partenza, incontri da un solo punto (chi serve si determina attraverso la morra cinese, il comunissimo sasso-carta-forbice) e il vincitore che porterà a casa un milione di dollari australiani (circa 570.000 euro).

Il fuoriclasse altoatesino si cimenterà alla Rod Laver Arena insieme ad altri big come lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 1 del mondo), la polacca Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff (rispettivamente numero 2 e numero 3 del ranking WTA), il padrone di casa Nick Kyrgios. Tra i 48 partecipanti ci saranno degli amatori e dunque il campione in carica di Wimbledon e degli Australian Open potrebbe trovarsi di fronte dei perfetti sconosciuti.

Un punto secco da giocare contro degli autentici amatori australiani, con l’imprevisto sempre dietro l’angolo. Si tratta di campioni statali, che hanno superato una serie di preliminari nella loro area geografica di riferimento. Ne sono emersi otto (sette uomini e una donna), ma andiamo a conoscerli un po’ più da vicino, quantomeno nella loro carta d’identità. La 22enne Ashleigh Simes, laureata in Business Administration seguendo un percorso tennistico alla Lee University del Tennessee. Rappresenta il Weston Creek Tennis Club ed è stata la migliore nel torneo ACT (Territorio della Capitale Australiana, Canberra).

Il 22enne Thomas Van Haaren, che ha giocato a tennis a livello collegiale in Nebraska nel 2023 ed è poi tornato ad Alice Springs nel 2024 (ha vinto il torneo del Territorio del Nord, dove è Darwin la città di riferimento). Il 29enne Jordan Smith, che gioca a tennis da quando aveva tre anni e ha anche vinto due titoli nazionali a livello juniores, giocando tra l’altro contro Cameron Norrie e Alexander Zverev nelle categorie giovanili (per partecipare al One Point Slam ha vinto il torneo del Nuovo Galles del Sud, lo Stato in cui si trova Sydney).

Il 23enne Alec Reverente si è imposto nel Queensland (l’area di Brisbane, dove si disputeranno le Olimpiadi 2032), mentre occorre stare attenti ad Ashwin Vijayaragavans, 37enne che ha rappresentato l’India in Coppa Davis nel 2013 ed è stato numero 570 del mondo (oggettivamente non è un amatore, ha prevalso nell’Australia Meridionale, dove la capitale è Adelaide).Si sa molto poco del 35enne Kyle Mackin, che rappresenterà la splendida Tasmania in questa occasione.

Gli appassionati più fervidi potrebbero ricordarsi del 24enne Petar Jovic, che attualmente milita nei Futures ed è stato sparring partner di Taylor Fritz, Coco Gauff, Daniil Medvedev, Casper Ruud e Holger Rune in occasione degli Australian Open (per l’occasione rappresenterà lo Stato di Victoria, dove la capitale è Melbourne). Infine il 38enne Steve Yarwood, grande fan di Novak Djokovic, che rappresenterà l’Australia Occidentale (lo Stato di Perth).