Italia-Grecia oggi, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Il Setterosa, agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo, riparte al primo posto nel Gruppo E, ed affronterà nel primo match della seconda fase la Grecia, a sua volta a quota 3 in questo nuovo raggruppamento.

La sfida tra le azzurre e le elleniche sarà la prima del programma, ed andrà in scena oggi, sabato 31 gennaio, alle ore 14.00 italiane: la formazione che uscirà vincitrice da questo confronto sarà molto vicina al passaggio alle semifinali, che premierà le prime due del girone, che comprende anche Croazia e Francia.

Per il match tra Italia e Grecia degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE OGGI

Sabato 31 gennaio

Ore 14.00 Girone E: Italia-Grecia – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

