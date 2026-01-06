Nella sesta puntata di Salotto Bianco il protagonista è lo slalom in notturna sul Canalone Miramonti. Alla vigilia della iconica gara tra i pali stretti, saranno nostri ospiti Alex Vinatzer, il tecnico Mauro Pini, Lorenzo Conci, Bruno Felicetti e Tullio Serafini. Imperdibile l’analisi sulle discipline invernali di Massimiliano Ambesi ad un mese dai Giochi. E per chiudere una sorpresa e un sogno… Vi aspettiamo alle ore 21 sul canale YouTube di OA Sport