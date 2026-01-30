Cosa si è fatta Lindsey Vonn? Gli aggiornamenti dall’allenatore Svindal

Durante la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, Lindsey Vonn è incappata in una brutta caduta. La statunitense si è insaccata dopo un salto e, mentre stava per affrontare una curva verso destro, è scivolata ed è finita violentemente nelle reti di protezione. Le urla iniziali di dolore hanno fatto temere un grave infortunio, considerando soprattutto il carico subito dal ginocchio sinistro, ma la 41enneè riuscita a rialzarsi ed è scesa fino al traguardo sui suoi sci.

Il suo allenatore Aksel Lund Svindal ha fornito un primo aggiornamento: “Lindsey sta andando a fare un controllo per vedere come sta il suo ginocchio. Ha dolore, ma spero che non sia niente di grave e che non ci siano lesioni. Ha dolore alla gamba sinistra e al ginocchio destro. Il percorso è cambiato molto tra mercoledì e oggi. Il primo giorno era lento, ieri non si è fatto nulla e oggi la pista era molto più veloce. Penso che fosse giusto annullarlo, ma avrebbero dovuto farlo prima e non lasciare che così tante ragazze cadessero“.

L’ex fuoriclasse norvegese è poi entrato ulteriormente nei dettagli a SRF: “Il fisioterapista ha fatto alcuni esami. È stato abbastanza positivo, ma ci sono alcune cose di cui non siamo sicuri. Allora è meglio fare un esame accurato in ospedale. Dato che ha già dolore, bisogna sapere di cosa si tratta. Oggi non è stata una grande giornata. Il 50% è finito in rete. Non piace a nessuno così vicino alle Olimpiadi“. Per sabato 31 gennaio è stato confermato un superG, ultima gara prima dei Giochi.